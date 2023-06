O pacote completo: 25 anos depois, a história do filme 'Ou Tudo ou Nada' continua, agora em formato série

Numa cidade pós-industrial inglesa, um grupo de homens desempregados tenta a sua sorte num espectáculo de striptease. Estão longe de ter o talento e os dotes físicos dos Chippendales, mas estão dispostos a dar (e a tirar) tudo para conseguir amealhar o dinheiro que tanto precisam. Assim se apresenta o filme Ou Tudo ou Nada, uma comédia britânica que nos anos 90 do século passado amealhou dezenas de prémios e cuja história tem agora continuação em formato série, no Disney+.

Puxando pela memória, o filme arranca com os amigos Gaz e Dave a roubarem material da encerrada fábrica onde trabalharam durante uma década, numa altura em que a era dourada da industrialização inglesa se tinha dado por terminada. De mãos a abanar, os dois amigos frequentam o centro de emprego, onde reencontram o seu antigo capataz, Gerald, e todos precisam urgentemente de ganhar algum dinheiro. Ao mesmo tempo, na cidade onde vivem, Sheffield, um bar normalmente frequentado por homens da classe operária organiza uma noite exclusiva para mulheres com striptease masculino, que originou um grande interesse das mulheres locais. E é aí que se faz luz na cabeça de Gaz: e se tentassem dar o seu melhor para um espectáculo do género? A eles junta-se também o segurança Lomper, e o grupo fica completo com Horse e Guy, escolhidos através de um casting clandestino que organizam no edifício da fábrica, que entretanto está à venda. Mas para conseguirem vender bilhetes, vão ter de oferecer algo mais ao público. E isso significa mostrarem o pacote completo no final do espectáculo, ao som da versão de Joe Cocker de “You Can Leave Your Hat On”. Um clássico.

©Ben Blackall Paul Barber (Horse)

Agora, passados 25 anos, estreia-se no serviço de streaming Disney+ uma mini-série com o mesmo nome, o mesmo elenco (com uma baixa de peso) e o mesmo argumentista: Simon Beaufoy, também autor do argumento de Quem Quer Ser Bilionário? (2009), que lhe valeu, finalmente, o Óscar. É que Ou Tudo Ou Nada (The Full Monty, no original) esteve nomeado para os Óscares de Melhor Filme, Realização e Argumento, tendo levado para casa apenas o da Melhor Banda-Sonora. Melhor sorte teve na sua terra natal, onde o filme foi considerado o melhor do ano nos BAFTA e o actor Robert Carlyle também levou um galardão para casa.

Ou Tudo ou Nada, a série, é a continuação do filme original, que também está disponível no catálogo do serviço de streaming, um mimo para quem ainda não teve oportunidade de ver esta longa-metragem que envelheceu bastante bem. Assim como o elenco, que volta a contar com as prestações actores que foram strippers por uma noite, como Robert Carlyle, no papel de Gaz, Mark Addy (Dave), Tom Wilkinson (Gerald), Steve Huison (Lomper) e Paul Barber (Horse). No entanto, Hugo Speer, que interpretou Guy, não chegou ao corte final e foi despedido da nova produção por ter sido acusado de conduta imprópria, embora o actor negue todas as acusações. Há, no entanto, mais dois regressos à cidade de Sheffield: Lesley Sharp, no papel de Jean – esposa de Dave – e Wim Snape, no papel de Nathan, filho de Gaz que entretanto está (muito) mais crescido.

São oito os episódios da mini-série. Gaz, o grande mentor do striptease do filme, “pode estar mais velho, mas não está mais sábio”, revela a Disney na sinopse. No trailer vemos ainda que ele voltou a ser pai e tem uma filha adolescente, chamada Destiny, interpretada pela actriz Talitha Wing, numa trama ainda envolta em algum mistério, mas onde é certo que Gaz continua cheio de esquemas. O gangue trocou “as fantasias de palco por sequestro de cães, pombos-correio e uma situação pouco convencional com reféns”. E parece que também vai acontecer uma “tragédia” que volta a reunir o grupo com um propósito: “homenagear um velho amigo”. Para já, sabemos que estes amigos estão outra vez reunidos à volta da fogueira da comédia com alguns condimentos dramáticos à mistura.

Disney+. Estreia a 14 de Junho

