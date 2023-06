Numa cena de ‘And Just Like That’, Kim Cattrall voltará a ser Samantha

Em Abril, a HBO Max confirmou o mês de estreia da segunda temporada da série And Just Like That, que continua o enredo de O Sexo e a Cidade, alguns meses após Sarah Jessica Parker ter revelado um dos regressos mais aguardados pelos fãs: John Corbett estará de volta no papel de Aiden, um antigo interesse amoroso de Carrie. Era um dos mais aguardados, mas não o mais inesperado, porque isso aconteceu agora. Contra todas as expectativas, Kim Cattrall estará de regresso para interpretar Samantha Jones, mas apenas numa cena.

Já há muito que a actriz deixou de estar interessada em regressar ao universo de O Sexo e a Cidade (1998-2004), uma história que também já teve direito a duas longas-metragens (2008 e 2010), onde ainda chegou a participar. Mas uma aparente animosidade em relação à protagonista Sarah Jessica Parker e a vontade de vestir outras personagens levaram a actriz para outros projectos. Numa entrevista em 2019 à Variety, Cattrall chegou mesmo a sublinhar que “não significa não”, no que diz respeito a um regresso à personagem. Uma mensagem que sublinhou numa outra entrevista à mesma revista, em 2022: “É um não. É poderoso não.”

Bom, no entanto, e mais uma vez segundo a Variety, num artigo publicado esta quarta-feira, a actriz reconsiderou, pelo menos, um pouco: Samantha Jones estará de regresso numa das cenas do último episódio desta segunda temporada. Uma cena que foi gravada a 22 de Março em Nova Iorque, sem o restante elenco presente, e em que Samantha aparentemente estará ao telefone com Carrie.

Actualmente, Kim Cattrall integra o elenco da série Foi Assim Que Aconteceu... Com o Teu Pai (Disney+) e também do filme O Meu Pai é Um Perigo, ao lado de Robert De Niro, que estreia a 15 de Junho nas salas de cinema portuguesas.

+ Série documental conta a história de Schwarzenegger em três episódios

+ O bicho-papão de Stephen King à espreita no escurinho do cinema