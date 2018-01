Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah e Catarina Furtado apresentam Eurovisão

Depois da última edição, em Kiev, ter contado com três apresentadores do sexo masculino, Guimarães e Lisboa vão confiar esta tarefa a quatro caras femininas bem conhecidas do grande público.

Não uma, nem duas, nem mesmo três mas sim quatro nomes. Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah e Catarina Furtado compõem o elenco, totalmente feminino, que irá apresentar o aguardado Festival da Eurovisão da Canção 2018, agendado para os dias 8, 10 e 12 de Maio.

"O maior concurso de música do mundo", assim descreve a RTP, que espera uma audiência a rondar os 200 milhões de seguidores, está longe de ser uma novidade para a generalidade deste leque, a começar por Catarina Furtado. E se Filomena Cautela assegurou a apresentação no Green Room no Festival da Canção 2017 e foi a porta-voz do júri português na edição de 2017 do Festival Eurovisão da Canção, Sílvia Alberto foi a comentadora portuguesa nas edições de 2011, 2013 e 2014, tendo-se estreado como apresentadora da Eurovisão em 2008. A estreante nestas andanças será Daniela Ruah. Mais conhecida pelo seu trabalho como actriz, apresentou o prémio People Choice Awards em 2012 e foi coapresentadora dos Super Bowl’s Greatest Commercials na CBS em 2016.

