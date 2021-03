FIMFA Lx tem um documentário e volta a ocupar a cidade em Maio

A programação da próxima edição do festival será divulgada no dia de estreia do documentário, a 21 de Março.

O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas (FIMFA Lx) está de regresso a Lisboa entre 4 e 23 de Maio, em vários espaços da cidade como é habitual. Além das novas datas, o festival anunciou também o lançamento de um documentário já este domingo, 21 de Março.

Teatro Nacional D. Maria II, São Luiz Teatro Municipal, Teatro do Bairro, Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, Teatro Taborda e Cinemateca Portuguesa são os espaços que vão dar palco à nova edição do FIMFA, cuja produção está entregue à Tarumba. O festival afirma-se desde 2001 como um projecto multidisciplinar de dimensão internacional, empenhado na promoção, divulgação e reconhecimento do universo das formas animadas.

O festival aproveita e festeja o Dia Mundial da Marioneta, 21 de Março, divulgando a programação da próxima edição e estreando no próximo domingo o documentário Descon’FIMFA Lx20 - Um Festival em Tempos de Pandemia. O filme de Tiago Inuit foca-se na edição do ano passado do festival que, devido à pandemia, foi adaptado às condições a que os eventos poderiam ser realizados.

O Descon’FIMFA Lx20 foi um dos primeiros festivais de teatro a ser realizado com público, após o primeiro confinamento, com oito espectáculos vindos de quatro países - Portugal, Espanha, México e Bélgica – e apresentados no Teatro do Bairro, no Teatro Taborda e no Castelo de S. Jorge.

“2020 era para ser um ano de festa. De comemoração. O FIMFA Lx celebrava 20 anos em Maio. Estava tudo pronto, mas a pandemia parou o mundo e inviabilizou todos os planos. A Tarumba não baixou os braços e conseguiu organizar o FIMFA com um outro formato, uma edição especial de Verão, de 5 de agosto a 5 de setembro.”, referem em comunicado Luís Vieira e Rute Ribeiro, directores artísticos do FIMFA Lx.

Ao longo do documentário vai ser possível acompanhar testemunhos de artistas do festival que contam como conseguiram adaptar o método de trabalho e as suas peças ao contexto e modelo em que o Descon’FIMFA Lx20 decorreu. O filme dura 40 minutos e será disponibilizado online gratuitamente entre 21 e 31 de Março, no site do FIMFA Lx.

