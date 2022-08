‘Financial Times’ elege Santini como uma das melhores gelatarias do mundo

A marca, que nasceu em Cascais em 1949 no seio de uma família italiana, é a única presença portuguesa na lista do jornal britânico.

A gelataria Santini, que tem hoje mais de uma dezena de lojas entre Lisboa, Porto e Faro, foi considerada uma das melhores gelatarias do mundo pelo Financial Times. A lista — que engloba apenas 25 lojas — foi publicada sexta-feira no site do jornal britânico.

“A decisão mais difícil de tomar nas férias deve sempre ser o sabor do gelado. Perante o mar de sabores coloridos da Santini, a gelataria kitsch portuguesa que abriu em 1949, as opções são garantidas”, lê-se no artigo, que dá destaque à loja de Cascais — vila onde tudo começou, em 1949, no seio de uma família italiana. Os sorvetes, dizem, “valem a viagem”.

Numa selecção que vai desde Buenos Aires até Nova Iorque, passando por Roma, Berlim ou Paris, entre outras cidades, a marca com alma italiana é a única presença portuguesa.

Av. Valbom 28F (Cascais). Seg-Dom 14.00-23.00.

