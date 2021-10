Florence + the Machine e Jorja Smith vão voltar ao NOS Alive

As artistas devem actuar no Passeio Marítimo de Algés a 7 de Julho.

O NOS Alive acaba de anunciar mais dois nomes sonantes para edição do próximo ano, marcada para os dias 6 a 9 de Julho. Florence + the Machine e Jorja Smith são as novas confirmações para o segundo dia do festival do Passeio Marítimo de Algés. Para a banda britânica este é um regresso ao NOS Alive depois de 12 anos. Já Smith volta ao festival depois de uma presença em 2019.

As artistas britânicas juntam-se aos já confirmados alt-J, Caribou, Da Weasel, Dino D’Santiago, Faith No More, Fontaines D.C., Glass Animals, Hobo Johnson and The Lovemakers, Imagine Dragons, Inhaler, Manel Cruz, Metallica, Modest Mouse, Moses Sumney, Parcels, Phoebe Bridgers, Royal Blood, Seasick Steve, St. Vincent, The Strokes, Tom Misch, Two Door Cinema Club e Parov Stelar.

O NOS Alive foi adiado repetidamente em virtude do contexto pandémico. Os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 são válidos para os dias de semana correspondentes em 2022. Também é possível trocar o bilhete para outro dia mediante disponibilidade de lotação ou optar por um vale no ponto de venda onde ele foi adquirido, apresentando o ingresso e prova de compra.

