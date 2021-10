Tiago Bettencourt sobe ao palco do Coliseu dos Recreios em Dezembro

O artista apresenta o projecto ‘Tiago da Toca’, que nasceu no início da pandemia, no Instagram. A estreia ao vivo está marcada para 20 de Dezembro.

Sozinho e num formato intimista em 360º. É desta forma que Tiago Bettencourt vai voltar a subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Dezembro, para apresentar o projecto Tiago na Toca, um ano e oito meses depois da sua estreia nas redes sociais.

Tiago na Toca, nascido no início da pandemia, e transmitido todas as segundas-feiras em directo na sua conta de Instagram, tinha a sala de estar do artista como pano de fundo para concertos em ambiente familiar e seguro.

"Vou sozinho tocar no centro do Coliseu para quem me quiser ouvir, tal como fiz durante todos aqueles meses, mas desta vez em forma de fim de ciclo, e agradecimento", avança Tiago Bettencourt. "Quero celebrar com todos os que me fizeram tanta companhia, o facto de finalmente depois de tanto esforço estarmos realmente, fisicamente, na mesma sala."

O reencontro ao vivo e a cores acontece no dia 20 de Dezembro, com abertura de portas às 20.30. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e os preços podem variar entre os 18€ e os 40€.

Coliseu dos Recreios. 20 de Dezembro. 20.30. 18€-40€.

