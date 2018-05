FoamLand, a maior festa de espuma está a chegar a Lisboa

Agora que o Verão está mesmo aí à porta, o que apetece é estar na praia, aproveitar o sol e dar mergulhos na água do mar cheia de espuma. Ora, no dia 16 de Junho, entre as 16.00 e as 24.00, não precisa de se deslocar a uma praia para poder brincar com a espuma. O FoamLand Festival, uma das maiores festas de espuma, chega pela primeira vez à cidade de Lisboa.

Inspirado naquilo que se faz do outro lado do Atlântico, nomeadamente nos Estados Unidos, o FoamLand Festival quer ser a maior festa de espuma que alguma vez se organizou na cidade de Lisboa, diz a organização em comunicado. Esta invasão de espuma vai apoderar-se da sala XL da LXFactory e uma coisa é certa: vai haver muita diversão, música, dança e, claro, muita espuma à mistura. Para animar o público há música electrónica mas ainda não foram anunciados os DJ’s que a organização garante que serão "bem conhecidos da noite lisboeta".

Para além da música e de toda a animação, se tiver fome durante as horas do festival, não se preocupe: vai haver uma área totalmente dedicada a comes e bebes. Esta é uma festa aberta para todas as idades, pelo que as crianças são muito bem-vindas.

Se quer fazer parte desta grande festa, compre já o bilhete (dez euros). Já para as famílias e para os grupos de 10 pessoas, há pequenos descontos.

LXFactory. R. Rodrigues de Faria 103, Lisboa

