Vem aí o Bollywood Dance, um festival para o pôr a dançar

Hollywood, Hollywood e mais Hollywood. É aquilo que mais ouvimos e pensamos quando a conversa se resume às artes, especialmente no que diz respeito ao cinema e à música. Mas o universo de Bollywood tem vindo a ganhar cada vez mais destaque no mundo ocidental. Já por isso nasce a primeira edição do Bollywood Dance Fest que acontece a 3 de Junho, entre as 14.30 e as 19.30, na Jazzy Dance Studios, em Santos.

Este festival tem o objectivo de dar a conhecer aos lisboetas as técnicas da dança indiana. Para isso, estão programados três workshops de 60 minutos e algumas exibições feitas por especialistas na área. Todas estas actividades vão ser acompanhadas por profissionais, como Kritika Thakur, Pedro Nascimento e Diana Rego.

A fechar este festival há ainda um “Holi Colours”, uma pequena imitação e demonstração daquilo que é conhecido pelo Festival das Cores, o "Happy Holi".

Para fazer parte desta festa de Bollywood vai ter de abrir os cordões à bolsa: para o público geral, o bilhete custa 20€, mas os alunos da Jazzy Studios têm um pequeno desconto, podendo pagar apenas 16€. No entanto, pode levar os seus amigos e ir acompanhado num grupo de, no mínimo, três pessoas: sempre fica mais barato (16€ por pessoa).

Jazz Dance Studios. Av. Brasília 254, Lisboa.

