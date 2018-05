Quatro dias, quatro concertos: há jazz no CascaiShopping

É uma novidade: o CascaiShopping vai receber sessões de jazz com nomes bem conhecidos do meio. São as Jazz Sessions e a primeira acontece já esta sexta-feira com Joana Machado. Os concertos gratuitos, sempre às 19h30, prolongam-se até 8 de Junho.

O objectivo é combinar o lazer com a cultura e fornecer ao público momentos íntimos com os artistas que se apresentam nestas sessões, que acontecem durante quatro dias, sempre à mesma hora. Todos estes concertos vão contar, ainda, com a presença de um apresentador: João Moreira dos Santos, director do Hot Clube de Portugal durante os anos 90 e um especialista em música jazz.

A Joana Machado seguem-se Mário Laginha Trio (25 de Maio), João Hasselberg & Pedro Branco (1 de Junho) e P.L.I.N.T (8 de Junho). Os concertos acontecem na Cascais Kitchen, no primeiro piso do centro comercial de Cascais.

“Este ano o CascaiShopping está a apostar no programa Lazer oferecendo algo inovador aos nossos clientes e visitantes durante todo o ano. Este primeiro projecto tem início já este mês e vai contar com uma iniciativa cultural dedicada ao jazz. Com actuações num ambiente intimista o público é convidado a assistir a actuações ao vivo que os visitantes do centro têm a oportunidade de ver em exclusivo.”, diz Luís Vilhena de Mendonça, director do CascaiShopping, em comunicado.

