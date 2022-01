Fomos dar banho ao cão no Jardim dos Prazeres

Dar banho ao cão em casa é sempre um risco. De entupimento dos canos ou de ter de secar a divisão assim que se dá por concluída a banhoca. Há cada vez mais espaços onde é o próprio tutor que arregaça as mangas para dar banho ao fiel amigo fora de casa (como o Banho ao Bicho), mas o novo Lavacão, inaugurado no sábado, é o primeiro que se instala num jardim de Lisboa.

Localizado no Jardim dos Prazeres, é um posto onde os tutores de cães podem dar-lhes banho sem recorrer a intermediários, o que acaba por se reflectir no preço. E esta segunda-feira recebeu a visita do Prado, um dos cães da equipa Time Out. Ficou limpo e cheiroso, embora tenha dado um salto para fora da banheira a meio. Para estes casos há um botão para pausar o processo, mas atenção, tem dois minutos para voltar a meter o bicho no sítio certo. Um limite de tempo que não foi suficiente para a energia e boa disposição do Prado que estava mais fisgado em brincar no jardim.

Fotografia: Mariana Valle Lima Prado no banho

Voltando ao procedimento. O Lavacão tem sete programas de lavagem, ativados à vez por sete botões que correspondem a desinfecção da banheira, champô, champô anti-pulgas, amaciador, enxaguar, secagem e a tal pausa. O investimento mínimo são 2€, que garantem quatro minutos, um valor insuficiente para um cão de grande porte como o nosso amigo que precisou de 5€ para concluir o processo.

Este equipamento apresenta-se como sustentável, já que a electricidade é proveniente de fontes de energia renovável, e os champôs e amaciadores são biodegradáveis, garante o site oficial, onde pode saber mais pormenores de cada uma das etapas de lavagem.

Fotografia: Mariana Valle Lima Lavacão

Se passar por aqui para dar banho ao cão, aproveite para o deixar gastar as energias primeiro junto dos seus, já que o Jardim dos Prazeres é um dos locais em Lisboa onde existe um parque canino.

Praça São João Bosco (Jardim dos Prazeres). Seg-Sáb 09.00-21.00, Dom 10.00-22.00

+ Lisboa pet friendly: aqui os animais são sempre bem recebidos

+ Caixas de subscrição para animais (e para os seus donos)