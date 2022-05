Foodtopia, o festival que põe chefs de alta-cozinha a fazer comida de rua

Os pratos preparados por chefs de restaurantes de alto gabarito tendem a ser bons para o estômago, mas dolorosos para a carteira. No Foodtopia, festival de street food, vai ser possível prová-los por menos de 10€. A primeira edição deste festival vai juntar alguns dos mais conceituados chefs internacionais e nacionais, muitos deles estrelados, no Jardim Botânico Tropical, em Belém, nos dias 2 e 3 de Julho.

O chef brasileiro Alex Atala (DOM, São Paulo, duas estrelas Michelin) é o principal embaixador do festival gastronómico, mas entre os mais de 50 chefs que vão marcar presença estão também Henrique Sá Pessoa (ALMA, Lisboa, duas estrelas Michelin), Rui Paula (Casa de Chá Boa Nova, Leça da Palmeira, duas estrelas Michelin), Michele Marques (Mercearia Gadanha, Estremoz), Marlene Vieira (Marlene, Lisboa) e António Galapito (Prado, Lisboa). E nem a restauração tradicional foi deixada de fora: o Ramiro (Lisboa), o Solar dos Presuntos (Lisboa) e o Mugasa (Anadia) também vão estar presentes. Todos vão preparar um prato de street food, pelo preço único de 6€.

O festival conta ainda com uma forte presença de cozinheiros de algumas das comunidades mais representativas no país, como Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Brasil, Timor-Leste, Goa ou Macau. É o caso dos chefs Helt Araújo (Flor do Duke by CHA) e Tony Fox (Fox Coffee – O Rei da Cachupa).

Numa parceria com a Temporada Portugal-França 2022, o intercâmbio cultural proposto por António Costa e Emmanuel Macron que tem reforçado a agenda por cá, chegam chefs franceses, alguns a viver em Portugal, como Vincent Farges (Epur, Lisboa, uma estrela Michelin) e outros, vindos de França, como Krishna Léger (Volver, Serviers-et-Labagne) ou o chef nómada Jean-Luc Damien-Verdeau.

Este é um evento da agência de comunicação e promotora de eventos ligada à gastronomia portuguesa Amuse Bouche, com co-organização da Câmara Municipal de Lisboa e o apoio do Turismo de Portugal. A entrada no recinto custa 10 € (gratuita para crianças até aos 12 anos) e os bilhetes vão estar à venda em breve – a pré-reserva já está disponível no site ou via email i(nfo@foodtopiafeast.com).

Jardim Botânico Tropical (Belém). Sáb 12.00-23.00. Dom 12.00-22.30.

