Foram relevadas as 15 capitais gastronómicas do mundo neste momento

O número de restaurantes com cinco estrelas, os espaços recomendados pelo Guia Michelin, as atracções gastronómicas e os pratos típicos nacionais são apenas alguns dos factores avaliados nesta nova investigação.

Quais são as capitais gastronómicas do mundo? Temos algumas ideias: a nossa lista anual das melhores cidades do mundo para comer baseia-se num inquérito feito a 18.500 habitantes locais, que partilharam a sua opinião sobre a qualidade e acessibilidade da oferta gastronómica nas suas cidades.

Embora acreditemos que os locais sabem melhor, a fornecedora japonesa de bilhetes de comboio JR Pass realizou uma investigação bastante abrangente para revelar a sua própria classificação das melhores cidades do mundo para os amantes de comida – não faz mal espreitar, pois não?

O estudo avaliou tudo – desde o número de restaurantes com cinco estrelas, aos espaços referenciados no Guia Michelin, atracções ligadas à gastronomia, pratos nacionais, Índice Global de Segurança Alimentar e preço médio de uma refeição para duas pessoas – coroando (rufem os tambores, por favor) Paris como a grande campeã gastronómica.

Também não ficámos surpreendidos. A capital francesa tem mais restaurantes com classificação Michelin e com cinco estrelas do que qualquer outra cidade do ranking, serve orgulhosamente 12 pratos típicos nacionais e apresenta um custo médio bastante razoável de 69€ por uma refeição para duas pessoas.

Quer saber quais são os nossos locais preferidos para comer em Paris? A Time Out Paris tem listas com os melhores sítios para refeições económicas, restaurantes vegetarianos, bistrôs, espaços românticos, brunches e, claro, os melhores restaurantes da cidade – bom apetite!

Em segundo lugar ficou Atenas, e em terceiro Tóquio, mas cidades como Liubliana, Seul e Reiquiavique também figuram nesta classificação. Continue a ler para descobrir o top 15.

As 15 principais capitais gastronómicas do mundo, segundo a JR Pass

Paris Atenas Tóquio Zurique Amesterdão Praga Bruxelas Dublin Madrid Liubliana Londres Seul Copenhaga Reiquiavique Riga

Mantenha-se a par das novidades do mundo da gastronomia

Quer sejam notícias sobre os destinos gastronómicos subestimados a visitar em 2025, segundo o Airbnb; os locais mais baratos da Europa para beber um Aperol Spritz; ou imagens dos World Food Photography Awards, pode sempre contar com a página de notícias de viagens da Time Out para ficar bem informado – e com água na boca.

