Forno D’Oro é a 80.ª melhor pizzaria mundo e a única portuguesa na lista

O restaurante de Tanka Sapkota, que ocupou recentemente a 16.ª posição no ranking das 50 Melhores Pizzas da Europa, conquista agora um lugar entre as melhores do mundo.

Por este andar, começa a ficar difícil fazer contas às distinções que Tanka Sapkota soma no seu Forno D’Oro, na rua Artilharia 1. Não é a primeira, nem a segunda, nem sequer a terceira vez que as suas pizzas napolitanas são reconhecidas além-fronteiras. Desta vez, o Forno D'oro ficou entre as melhores do mundo, em 80.º lugar, no 50 Top Pizza, um concurso internacional que apesar do nome lista as 100 melhores pizzarias do mundo. Já este ano, tinha ocupado 16.ª posição no ranking europeu.

“O cardápio tem diversas pizzas, todas de primeira linha e muito bem executadas”, lê-se no site do ranking divulgado anualmente, que também destaca o forno a lenha revestido a folha de ouro, a decoração do espaço, a selecção de vinhos e cervejas e as tradicionais bruschettas. Nas suas pizzas, Tanka Sapkota faz questão de utilizar fermento biológico, farinha Caputo, massa mãe, ingredientes de qualidade provenientes de Portugal e Itália, e um tempo de fermentação de 36 horas. O resultado é uma pizza ligeira, saborosa.

Sem grande surpresa, os vencedores do concurso são pizzarias italianas. Num empate pelo 1.º lugar, encontram-se a 10 Diego Vitagliano Pizzeria, em Nápoles, e a I Masanielli – Francesco Martucci, em Caserta. A segunda posição é ocupada pelo restaurante Una Pizza Napoletana, em Nova Iorque, e a fechar o top 3 está a Sartoria Panatieri, em Barcelona.

Rua Artilharia 1, 16B (Rato). Seg-Sex 12.00-15.00, 19.00-23.00. Sáb-Dom 12.30-15.00, 19.00-23.00

+ Sai a Lince, entra a Fermentage. Eis a nova cervejeira de Marvila

+ A Negroni Week chega ao Ritz Bar esta segunda-feira