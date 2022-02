Franz Ferdinand adiam o seu regresso a Lisboa para Outubro

O concerto da banda escocesa estava marcado para 17 de Março, poucos dias depois do lançamento do álbum ‘Hits To The Head’. Mas só deve realizar-se a 29 de Outubro.

Pensavam que era desta, não era? Em 2022 a pandemia estava controlada, a Europa e os Estados Unidos maioritariamente vacinados, e voltava a vida ao normal e os concertos a acontecerem nas datas previstas. Parece que não. Com os números de infecções a baterem máximos históricos e os efeitos da Covid-19 a sentirem-se ainda em todo o mundo, alguns grandes espectáculos continuam a ter de ser adiados e cancelados. As mais recentes vítimas desta quarta (ou é a quinta?) vaga de adiamentos e cancelamentos? Os Franz Ferdinand.

O regresso a Portugal da trupe escocesa, anunciado há três meses e originalmente marcado para 17 de Março, acaba de ser chutado para Outubro, mais concretamente para o dia 29 desse mês, “devido à pandemia e às restrições de viagem e problemas logísticos”, de acordo com o comunicado enviado pela promotora Everything Is New às redacções. A nota continua, como outras que nos habituámos a ler desde 2020, com os avisos de que “os bilhetes de dia 17 de Março de 2022 mantêm-se válidos para a nova data” ou, alternativamente, é possível solicitar um reembolso.

Tudo o resto, mantém-se igual. Ou seja, em Outubro como em Março, os Franz Ferdinand vão trazer-nos as canções compiladas em Hits To The Head, a colectânea da banda que chegará às lojas e serviços de streaming no próximo dia 11 de Março. Entre as 20 faixas do alinhamento estão todas aquelas que os fãs querem ouvir (“Take Me Out”, “Darts Of Pleasure”, “Michael”, “This Fire”, “Do You Want To”), mais uns quantos êxitos de meados dos anos zero, singles de álbuns posteriores e as novas “Billy Goodbye” e “Curious”.

Os bilhetes continuam à venda online e nos locais habituais, com os preços a começarem nos 24€ (para as zonas com menor visibilidade) e a acabarem nos 36€, quantia que, entre outros sítios com boa vista, dá acesso à plateia em pé. Quem já tiver o ingresso nas mãos e desejar o reembolso, “poderá solicitá-lo a partir do dia 8 de Fevereiro no respectivo local de compra até 30 dias subsequentes à data prevista do espetáculo (com término a 16 de Abril de 2022)”. Oxalá seja a última vez que temos de ler e escrever estas palavras.

