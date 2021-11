Franz Ferdinand trazem grandes êxitos (e novo single) a Lisboa

Já se passaram quase duas décadas desde a ascensão dos Franz Ferdinand à fama, mas êxitos como “Take Me Out” ou “Do You Want To” ainda fazem vibrar os fãs de certa música indie. Vamos poder ouvi-los no Campo Pequeno a 17 de Março, quando a banda escocesa regressar a Lisboa.

Os Franz Ferdinand trazem a Portugal os temas da futura compilação Hits To The Head. Com um alinhamento de 20 músicas, o disco reúne os maiores êxitos do grupo de Alex Kapranos e companhia, bem como o novo single “Billy Goodbye”, lançado no passado dia 2 de Novembro.

Segundo a promotora Everything Is New, Hits To The Head tem edição prevista para o dia 11 de Março e traz ainda duas faixas co-produzidas por Alex Kapranos e Julian Corrie ao lado do produtor Stuart Price, que já trabalhou com Dua Lipa, Madonna e Pet Shop Boys.

Os bilhetes para o espectáculo estão à venda a partir da próxima sexta-feira, dia 12, por preços que variam entre os 24 e os 36 euros.

+ O rock espanhol vai fazer ouvir-se na Fábrica Braço de Prata em Novembro

+ Thundercat, IAMDDB e Floating Points confirmados no Sónar Lisboa