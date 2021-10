Thundercat, IAMDDB e Floating Points confirmados no Sónar Lisboa

Já se sabia que o festival catalão ia ter uma versão lisboeta, mas só agora foram revelados os primeiros nomes do cartaz do Sónar Lisboa, que deverá acontecer de 8 a 10 de Abril do próximo ano. Thundercat, Nicola Cruz, Floating Points ou Charlotte de Witte são alguns dos artistas apontados para o evento de música, criatividade e tecnologia que existe em Barcelona desde 1994.

Entre os 19 artistas anunciados nesta primeira leva de confirmações estão DJ Stingray 313, Jayda G, os Fjaak, Kampire, Héctor Oaks, as duplas parisienses Polo & Pan e The Blaze, e ainda Ellen Allien e Dr. Rubinstein, que actuarão em conjunto.

Também se começa a desenhar a participação portuguesa. Em Julho, João Wengorowius Meneses, um dos organizadores da edição do Sónar em Portugal, admitia estar a “peneirar o que é emergente em Lisboa e a perceber o que é que gostávamos de pôr na montra para o mundo”. As escolhas nacionais estão à vista neste primeiro anúncio: Enchufada na Zona, Pongo, Eu.Clides, Nídia, IAMDDB (nome artístico de Diana de Brito) e DJ Nigga Fox.

O Sónar é um festival de música electrónica internacional que tem como origem e sede Barcelona, mas que já chegou a 36 cidades do mundo. Em Portugal, o evento deve acontecer pela primeira vez em 2022 e ocupar vários espaços: Coliseu dos Recreios, Pavilhão Carlos Lopes, Pavilhão Rio do CCL, Factory Lisbon (Hub Criativo do Beato) e ainda o Sónar Village, um recinto criado na zona ribeirinha junto ao Cais do Sodré.

Os primeiros bilhetes para o Sónar Lisboa 2022 esgotaram, mas ainda é possível adquirir o passe geral, que custa 110€, no site oficial e nos locais habituais.

