O rock espanhol vai fazer ouvir-se na Fábrica Braço de Prata em Novembro

A quarta edição da bienal Mostra Espanha arrancou em Setembro, com um programa espalhado por 20 cidades portuguesas. E até Janeiro do próximo ano fica em território português, dividindo-se por dezenas de concertos, exposições, cinema, artes cénicas e conferências. A Fábrica Braço de Prata será um dos palcos e a anfitriã da Spanish Rock Party, marcada para os dias 13 e 20 de Novembro, dois sábados, sempre com início às 21.00.

O cartaz é composto por seis bandas espanholas e o tema da primeira noite é She Makes Noise, por incluir uma programação exclusivamente feminina. As artistas convidadas são Pauline en la Playa, uma banda de pop melancólico fundada nos anos 90 pelas irmãs Mar y Alicia Álvarez; as La Perra Blanco, vindas da Andaluzia e com inspiração na música dos anos 50, entre o rockabilly, blues ou gospel; e as Rayo, que se lançaram há três anos com um álbum independente chamado Jungla.

No sábado seguinte muda o tema para No Siesta Tonight. Ao palco vão subir os Terrier, popular banda madrilena de pop-rock; The Bo Derek’s, banda de rock'n roll que se prepara para lançar um novo álbum feito durante a pandemia e intitulado Infecatame, baby!; e os Capsula, um trio de rock basco-argentino.

A esta festa do rock espanhol, a própria Fábrica do Braço de Prata acrescenta mais uma data, em jeito de aquecimento. A 6 de Novembro, recebe a banda de rock La Frontera, fundada em meados dos anos 80 e que em Portugal ficou conhecida pela colaboração no tema “Sangue Oculto”, dos GNR, em 1992.

Rua Fábrica de Material de Guerra, 1. 13 e 20 Nov (Sáb) às 21.00. Entrada livre.

