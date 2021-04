Frau Glória lança desafio de detox para mães e filhas

Quer ser mais saudável, mas desmotiva com facilidade? A empreendedora Rita Wessling tem uma proposta para si. Conhecida como Frau Glória nas redes sociais, não só é autora de vários e-books de receitas como faz doces e sobremesas saudáveis por encomenda. Agora, convida mães e filhas a aceitar, juntas, o seu Desafio Detox Simplificado. E promete disponibilizar todos os materiais necessários, desde ementas equilibradas até sugestões de treinos para potenciar os resultados. Só tem de se inscrever até 2 de Maio.

Rita, formada em gestão e marketeer de profissão, assegura que o detox pode ser uma boa ferramenta para quem tem dificuldade em perder peso, falta de energia, inchaço abdominal, dores de cabeça e até mudanças de humor repentinas. “Ao participar neste desafio, é expectável que se aprenda a comer de forma natural, se regule o sistema intestinal e se sinta um aumento na energia e na qualidade de sono", exemplifica a responsável pelo projecto Frau Glória, incentivando a participar em dupla.

Esta é a 3.ª edição do Desafio Detox Simplificado, arranca a 3 de Maio e inclui dicas diárias e acompanhamento motivacional, através de WhatsApp. Mas não só. Além de ementas com sugestões equilibradas, que incluem três dias de detox com smoothies para fazer em casa, duas semanas de refeições vegetarianas e uma de peixe e carnes brancas, todas as participantes vão ter acesso a um workshop pré-gravado, para aprenderem a fazer refeições saudáveis e saborosas. Lactose, glúten, refinados e açúcar não fazem parte do plano, avisa Rita.

Como bónus, também terá direito a sugestões de treinos funcionais e adaptáveis a vários níveis de intensidade, a dois e-books de receitas (Detox Descomplicado e Desafio Detox Simplificado) e a um guia para obter melhores resultados. É possível inscrever-se sozinha (desde 29,99€). Mas, caso o faça com a sua mãe, poderá usufruir de um preço especial de 50€/duas pessoas, bem como de uma oferta adicional. As inscrições devem ser feitas através do website ou por e-mail (rita@fraugloria.pt).

+ Limpeza interior: experimente estes programas detox com entrega em Lisboa

+ Faz bem só de ler: cinco livros com dicas e receitas saudáveis

O mundo mudou e as cidades mudaram com ele. Conte-nos o que sente em relação à sua.