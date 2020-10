Frederico Pombares cria festival gastronómico com chefs a apaparicarem-lhe o gosto

O primeiro jantar do Pombares Fest realiza-se a 19 de Novembro, no Lés-a-Lés. Para breve, estão previstos jantares com dormida fora de Lisboa.

Depois de ter aberto um restaurante que é uma autêntica viagem pela gastronomia portuguesa, em Setembro, Frederico Pombares, argumentista conhecido pela autoria de programas de televisão como Último a Sair ou Telerural, vai ser responsável por organizar um evento gastronómico em forma de festival.

“Falei com amigos chefs e a ideia foi fazermos jantares como se fossem para mim. O jantar ideal para mim, mas abrindo-o a todas as pessoas”, precisa o argumentista. E assim surgiu o Pombares Fest. No fundo, trata-se de jantares organizados por chefs reconhecidos, em que a curadoria está a cargo de Frederico Pombares.

O primeiro realiza-se no seu Lés-a-Lés, em Lisboa, a 19 de Novembro, com a cozinha a cargo de André Andrade e de Pedro Correia, os chefs residentes. O menu de 85€ (sem bebidas incluídas) inicia-se com um panado no pão (com manteiga dos dois lados – gosto pessoal do anfitrião), segue para uma sopa de cação, passa pelo frango no churrasco, por umas migas com entrecosto, por um pernil e batata no forno, cozido, bitoque, francesinha e cabidela. Para rematar, há um prego no pão de sobremesa e sonhos e papas de carolo.

Para breve, explica Pombares, a ideia é sair de Lisboa e realizar estes jantares em locais de interesse gastronómico, que possam também oferecer uma solução de dormida. A Craveiral Farmhouse, em São Teotónio, onde Alexandre Silva abriu este Verão o Craveiral Farmtable e o Naperon de Hugo Nascimento, em Odeceixe, serão os próximos destinos em data a anunciar.

