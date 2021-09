Freeport abre primeira loja dedicada à moda sustentável

Com o tema no topo da agenda global, a moda é um dos sectores fulcrais na transição para um mundo mais sustentável. Algumas das marcas que têm moldado as suas colecções para se tornarem mais amigas do ambiente estão agora reunidas na Re.Love, uma loja temporária que acaba de abrir portas no Freeport, em Alcochete.

Conhecidas etiquetas internacionais, como é o caso da Karl Lagerfeld, Desigual, United Colors of Benetton, Hugo Boss, Osklen, Pepe Jeans e Tommy Hilfiger, sem esquecer as portuguesas A-line e WeTheKnot, fazem parte deste novo espaço voltado para a sustentabilidade, o primeiro deste género criado pela VIA Outlets.

Mas esta montra também chega ao mundo do luxo. Numa parceria com a Trend Circle, o espaço disponibiliza uma selecção de artigos em segunda mão de marcas como Chanel, Prada, Balenciaga, Gucci e Dolce & Gabbana, para venda mas também para aluguer.

Aproximar os consumidores de produtos e marcas de moda com maior consciência ambiental é o objectivo desta loja temporária, que permanece de portas abertas em Alcochete até 30 de Novembro, mas que não se fica por Portugal. Para Outubro está prevista a abertura de uma nova Re.Love no Batavia Stad Amsterdam Fashion Outlet, nos Países Baixos.

Freeport Fashion Outlet, Alcochete. Seg-Dom 10.00-22.00.

