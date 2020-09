FV Concept: nasceu um quarto de vestir com marcas portuguesas na Embaixada

A loja está instalada no primeiro piso da Embaixada e assume-se como um projecto individual e independente do Mercadito Blog da Carlota.

Os frescos angelicais que decoram as paredes, os tectos trabalhados e os frisos dourados dão o mote para uma nova casa de marcas portuguesas na Embaixada, no Príncipe Real. Aquilo que começou com o Mercadito Blog da Carlota acabou a ganhar poiso fixo na FV Concept, uma loja multimarca com algumas das marcas mais cobiçadas do evento da influencer e empresária Fernanda Velez.

Já não são bancas de pôr e tirar. Já não são só dois dias de compras. Uma loja é compromisso sério e esta veio para ficar firme, hirta e a servir de montra a uma selecção de marcas com etiqueta portuguesa. “Esta loja não é uma extensão do mercado, mas o mote é o mesmo: promover as marcas portuguesas. Digamos que não é um filho do mercado, mas sim um irmão, uma vez que um não depende do outro, são projectos individuais”, explica Fernanda Velez à Time Out.

O Mercadito já conta com mais de vinte edições, incluindo as que decorreram online durante o confinamento, e é um dos maiores da cidade – os números de cada edição impressionam, tanto os de visitantes como os de facturação das marcas. E se estes, que voltarão ao formato presencial em breve, têm uma oferta muito dirigida para as crianças, aqui o projecto é mais pessoal e com uma curadoria mais afinada, apenas dedicada ao público feminino. “Este é o projecto mais pessoal, apesar de tudo ter começado com as minhas filhas. Senti que estava na hora de investir mais na minha marca enquanto Fernanda Velez”, diz. “Aqui há uma selecção mais fina, com marcas que não têm espaço físico em Lisboa, por isso é uma boa montra”.

A ideia da loja surgiu a partir de um contacto da Embaixada, que queria trabalhar com a empresária enquanto influencer das galerias comerciais. As conversações e as visitas ao espaço convergiram noutras sinergias: e se nascesse uma loja com a chancela de Fernanda Velez? Rapidamente tudo se alinhou para criar um espaço especial com marcas escolhidas a dedo.

A construção neo-árabe do século XIX e todo o décor ajudam a alimentar a mística apalaçada dos interiores da Embaixada, meio toscos mas com uma arquitectura romântica, quase exótica. Um base sobre a qual o estúdio de design de interiores Sete Chaves se apoiou para criar aquilo que Fernanda queria que fosse “um quarto de vestir chique a valer” no primeiro piso da Embaixada. “O que eu tentei transmitir às decoradoras era que a loja desse a sensação de estar a entrar num closet de luxo, que está aberto a todos, com marcas para todos, onde entra a luz de Lisboa e se ouve o eléctrico a passar lá fora”.

Fernanda admite que a experiência física de ir às compras, de alinhar num programa de passeio, é fundamental para quem compra e para as próprias marcas, e que foi uma “necessidade óbvia depois da quarentena”. “Há um conjunto de factores que se alinham para que as pessoas tenham uma experiência premium, para que se sintam bem”, afirma.

Por lá há uma selecção de marcas muito limitada, com possibilidade, diz Fernanda, “de entrarem algumas novidades a cada estação”. Nos charriots que rodeiam a sala, há fatos de banho e biquínis da KIN Beachwear, vestidos bordados e com padrões da MaryGworld, a estreia das peças da recém-nascida Gaia Atelier, os cortes minimalistas de Fátima Palma, as lantejoulas da BYOU, os vestidos fluídos da Kaoâ Shop, os volumes da Buzina, os sapatos e botas da It Shoes, a joalharia da Cinco e de Carolina Curado, e as malas da espanhola Lonbali – a única marca sem etiqueta portuguesa, mas habituée nos mercados. Também os sofás de veludo que decoram o espaço e as cadeiras estão à venda, da autoria da Sete Chaves.

“O sentimento e a necessidade de apoiarmos as marcas portuguesas já estava nas pessoas, mas acentuou-se bastante quando estivemos fechados em casa”, refere. “O meu papel de curadoria passa também por dar esse incentivo ao meu público, que, como vai além-fronteiras, acaba por levar as marcas portuguesas a outros clientes lá fora”. Em breve, a FV Concept vai ganhar também uma loja online, com a mesma selecção de peças e marcas que está na loja física. Mas, por enquanto, só mesmo no Príncipe Real.

Embaixada. Praça do Príncipe Real, 26. Seg-Dom 12.00-20.00

+ Novas lojas que tem mesmo de conhecer em Lisboa

+ Descubra as melhores marcas portuguesas para apoiar os negócios locais

Share the story