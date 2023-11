Gala solidária Serve 360 quer ajudar as crianças e jovens carenciados

Está marcada para 11 de Dezembro no Lisbon Marriott Hotel e junta mais de 300 personalidades. A Serve 360 conta com jantar e actuações musicais.

A gala solidária Serve 360, onde se juntam as crianças e jovens do Centro de Alojamento Temporário de Tercena, tem lugar no Lisbon Marriott Hotel, a 11 de Dezembro, entre as 18.30 e as 22.30.

O evento realiza-se no âmbito do programa de sustentabilidade e impacto social Serve 360 e, este ano, conta com mais de 300 personalidades da vida pública, política e empresarial. Leonor Seixas, Rodrigo Paganelli, Ana Paula Almeida, Jorge Rodrigues e Pedro Crispim apresentam a gala.

As crianças e jovens vão receber os prémios de mérito e obras de arte de diferentes artistas plásticos, designers de joalharia e de vestuário, bem como t-shirts e bolas autografadas, entregues pelos jogadores do Sporting Clube de Portugal e do Sport Lisboa e Benfica. Segue-se um jantar e actuações de IAN, Ivo Lucas, Luísa Sobral, Fingertips, Gospel Collective e ainda do DJ Dangello.

Quem quiser ajudar a causa, pode fazê-lo através da aquisição de vouchers presente no valor de 40€ no El Corte Inglés, que serão entregues às crianças da instituição. O voucher dá acesso ao espectáculo e ao jantar, e deve ser entregue até dia 25 de Novembro.

Lisbon Marriott Hotel, Av. dos Combatentes 45. 11 Dez. Seg 18.30-22.30.

