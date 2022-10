Galeria-estúdio GAAT tem mais um espaço em Alvalade e vai inaugurá-lo com uma festa

Pedro Gramaxo chama-lhe – meio a brincar, meio a sério – a sua “Garagem de Arte, Arquitectura e Tecnologia”. Aberto há um ano, o GAAT foi criado como um espaço multidisciplinar por um colectivo de artistas e produtores culturais. A programação, que se pretende “dinâmica e emergente”, tem dado os seus frutos. Agora, abrem um novo espaço, na mesma rua, para receber exposições de menor dimensão. A festa de inauguração está marcada para esta quarta-feira, 4 de Outubro, das 18.00 às 21.00, com exposições, DJs e cocktails.

“O nosso senhorio tem gostado tanto do que temos feito que nos cedeu um espaçozinho, para aí cinco ou seis metros quadrados, que nos vai servir de expositor de arte”, diz-nos ao telefone Pedro Gramaxo, sobre a nova morada, que é uma extensão do que se tem tentado fazer no GAAT através da “experimentação, da inclusão e da valorização de todas as formas de expressão artística”.

Se não conseguir estar presente na apresentação do novo espaço, o artista convida-o a estar atento ao perfil de Instagram do GAAT, onde são anunciadas as exposições e restante programação, que poderá incluir desde performances e concertos até conversas e rubricas especiais. Entre os artistas, nacionais e internacionais, cujas obras já lá marcaram presença encontram-se nomes como o de Nadir Afonso, Rui Matos, James Newitt, Aires de Gameiro, Clemens Behr, Rita Lino e o próprio Pedro Gramaxo.

R. Casimiro Freire 9A – Garagem. 4 Out, Ter 18.00-21.00. Entrada livre.

