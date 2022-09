Gastronomia, artesanato e dança. Há festa da América Latina no Estoril

A quinta edição do Mercado da América Latina acontece este fim-de-semana na Feira Internacional de Artesanato do Estoril.

Comer os tacos do mexicano Potzalia ou os pratos peruanos do Paladarte, enquanto assiste a um espectáculo de tango ou de capoeira. O Mercado da América Latina está de regresso, mas não ao Mercado da Vila, em Cascais, onde esteve durante quatro edições. Este ano, a mostra da cultura latina, organizada pela Casa da América Latina, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e com o apoio das embaixadas latino-americanas, instala-se na Fiartil – Feira Internacional de Artesanato do Estoril, de 23 a 25 de Setembro, para três dias dedicados à gastronomia, ao artesanato, à música, à dança e às artes.

Como é habitual, haverá stands com comida da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia, de Cuba, Costa Rica, Venezuela, México, Peru, Panamá, Paraguai e Uruguai. Além do Potzalia e do Paladarte, espera-se a Cocina Mexicana, A Lanchonete, o Hangus, as Empanadas do Maxi, entre outros. A isto juntam-se, por exemplo, stands com bijutaria brasileira feita a partir de folhas de árvores, sapatos mexicanos feitos à mão ou bordados paraguaios.

Como nem só de comida e artesanato se faz um continente, a programação cultural é animada, começando na dança panamenha, a ter lugar esta sexta-feira, às 18.20; e terminando no tango argentino, no domingo, às 18.00. Haverá espaço, também, para a dança colombiana, mexicana, venezuelana ou dominicana, e para a música cubana, brasileira ou chilena. Como se não bastasse, estão preparados vários workshops de sonoridades e gastronomia latino-americanas.

A grande novidade este ano é O Espaço Criança, onde as famílias poderão experimentar actividades infantis típicas destes países. Esta quinta edição coincide ainda com a celebração dos 200 anos de independência do Brasil e, por isso, espera-se a presença de músicos, bailarinos e capoeiristas e, naturalmente, vários stands destinados ao país.

Av. Amaral (Estoril). Sex 18.00-22.00, Sáb 13.00-22.00, Dom 13.00-19.00. Entrada: 1,50€, grátis para crianças até aos 12 anos.

