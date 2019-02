Gelados grátis até Maio? Aventure-se no desafio da Grom

Com o mês mais primaveril do ano a aproximar-se, a gelataria italiana Grom celebra o regresso do sol com o desafio “Giornata del Gelato”. O vencedor será premiado com gelados grátis, para serem saboreados até ao final de Maio.

A Grom – número 42 da Rua Garrett, no Chiado – recebe Março com uma jornada muito especial, para todos os amantes de gelato italiano. Para participar na corrida, basta solicitar um cartão com código de participante na loja. A partir de 1 de Março, a “Giornata del Gelato” começa e o desafio é provar o maior número de gelados possível até ao final do mês.

No espaço, com pouco mais de 30 metros quadrados, consegue ver-se a pequena fábrica-cozinha onde são transformados os gelados que vêm directamente do laboratório nos arredores de Turim, cidade onde Federico Grom e Guido Martinetti abriram a primeira gelataria em 2002. Os participantes poderão escolher qualquer gelato à escolha, desde as frutas da época, que incluem pêra, dióspiro e limão, aos clássicos sabores de pistácio, stracciatella, chocolate negro e Crema di Grom, o gelado da casa feito com creme custard e bolachas de chocolate.

Há quatro tamanhos disponíveis: o pequeno (3,50€), o médio (4,50€), o grande (5,50€) e, se não ficar satisfeito, o maxi (7€). Cada vez que o participante adquirir um gelado deve mostrar o seu cartão “Giornata del Gelato” e pedir para este ser carimbado.

No fim da jornada, o participante com mais carimbos receberá o título de verdadeiro amante de gelato italiano e será premiado com 50 gelados grátis, para serem saboreados até ao final de Maio.

Grom. Rua Garrett, 42. 939 990 567. Dom-Qui 11.00-23.00; Sex-Sáb 11.00-00.00

+ Produtos biológicos em destaque no Mercado Gourmet no Campo Pequeno