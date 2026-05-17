Depois da Praça das Flores e da Baixa, a marca artesanal aterra em Alcântara com mais de 25 sabores e uma esplanada.

"Dois amigos, um português e uma espanhola (filha da criadora Purificación García), abriram uma gelataria italiana. E já têm ideias para crescer" – avisávamos em Outubro de 2024, quando a primeira Giola abriu em Lisboa. Depois da Praça das Flores veio a Baixa e agora a LX Factory, em Alcântara, confirmando que a ambição dos fundadores era para levar mesmo a sério.

A nova gelataria artesanal abriu portas em Abril, com a mesma filosofia com que nasceu: produzir gelado cremoso em pequenas quantidades, com ingredientes 100% naturais. "Não há corantes, aromas ou conservantes artificiais", garante Maria Alvarez García, a espanhola da dupla de proprietários, que sublinha a parceria com a família italiana Pavese, fornecedora de Piemonte com mais de 40 anos de experiência.

Rita Chantre Maria Alvarez García na Giola da Lc Factory, a terceira morada da marca artesanal

Rita Chantre Os gelados da Giola

O menu inclui mais de 25 sabores, dos clássicos stracciatella, baunilha ou chocolate e frutas como banana, framboesa ou manga às criações originais como morango com hortelã, doce de leite argentino e o que foi baptizado com o nome da casa: Giola, de fior di latte, raspas de laranja e pistácio.

A inclusão é outro dos valores da marca artesanal, pelo que a oferta inclui ainda opções vegan, alternativas sem açúcar e "casquinhas" (que é como quem diz cones) sem glúten.

Rita Chantre Giola Lx Factory

Rita Chantre A esplanada do Giola Lx Factory

Tal como nas outras lojas, aqui os gelados estão à vista dos clientes, e não escondidos em cubas, dando cor ao espaço com a pinta industrial que caracteriza a LX Factory. A esplanada, com um gelado de tamanho humano e chapéus de sol e bancos às riscas brancas e verdes, é o poiso perfeito para viver "o momento Giola" com que Maria Alvarez García sonhou: "Abrandar, conectar-se e ficar."

Rua Rodrigues de Faria 103 (Alcântara). Todos os dias 12.00–22.00

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