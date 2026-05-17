Subscrever
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Gelados nunca são demais – e os da Giola chegaram à Lx Factory

Depois da Praça das Flores e da Baixa, a marca artesanal aterra em Alcântara com mais de 25 sabores e uma esplanada.

Vera Moura
Escrito por
Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Giola Lx Factory
Rita Chantre | Giola Lx Factory
Publicidade

"Dois amigos, um português e uma espanhola (filha da criadora Purificación García), abriram uma gelataria italiana. E já têm ideias para crescer" – avisávamos em Outubro de 2024, quando a primeira Giola abriu em Lisboa. Depois da Praça das Flores veio a Baixa e agora a LX Factory, em Alcântara, confirmando que a ambição dos fundadores era para levar mesmo a sério.

A nova gelataria artesanal abriu portas em Abril, com a mesma filosofia com que nasceu: produzir gelado cremoso em pequenas quantidades, com ingredientes 100% naturais. "Não há corantes, aromas ou conservantes artificiais", garante Maria Alvarez García, a espanhola da dupla de proprietários, que sublinha a parceria com a família italiana Pavese, fornecedora de Piemonte com mais de 40 anos de experiência. 

Giola Lx Factory
Rita ChantreMaria Alvarez García na Giola da Lc Factory, a terceira morada da marca artesanal
Giola Lx Factory
Rita ChantreOs gelados da Giola

O menu inclui mais de 25 sabores, dos clássicos stracciatella, baunilha ou chocolate e frutas como banana, framboesa ou manga às criações originais como morango com hortelã, doce de leite argentino e o que foi baptizado com o nome da casa: Giola, de fior di latte, raspas de laranja e pistácio. 

A inclusão é outro dos valores da marca artesanal, pelo que a oferta inclui ainda opções vegan, alternativas sem açúcar e "casquinhas" (que é como quem diz cones) sem glúten. 

Giola Lx Factory
Rita ChantreGiola Lx Factory
Giola Lx Factory
Rita ChantreA esplanada do Giola Lx Factory

Tal como nas outras lojas, aqui os gelados estão à vista dos clientes, e não escondidos em cubas, dando cor ao espaço com a pinta industrial que caracteriza a LX Factory. A esplanada, com um gelado de tamanho humano e chapéus de sol e bancos às riscas brancas e verdes, é o poiso perfeito para viver "o momento Giola" com que Maria Alvarez García sonhou: "Abrandar, conectar-se e ficar."  

Rua Rodrigues de Faria 103 (Alcântara). Todos os dias 12.00–22.00

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Com a chegada da Primavera, aproveite os dias longos ao ar livre com as melhores esplanadas e os melhores quiosques de Lisboa. Se tem a operação biquíni em curso, dizemos-lhe onde estão os melhores restaurantes saudáveis, das saladas às sobremesas – e aqui tem os melhores sítios para sumos naturais e smoothies. Para experiências mais completas, espreite as nossas listas com os 100 melhores restaurantes em Lisboa e com os melhores novos restaurantes da cidade

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.