Gentlemen's Market antecipa Natal com mercado dedicado ao universo masculino

A quadra natalícia é sempre uma boa desculpa para repetir sucessos de outros tempos. O Gentlemen's Market está de volta para uma edição especial de Natal entre 14 e 15 de Dezembro no Espaço 7 Rios, em Campolide.

À semelhança do mercado anterior, em Maio, a organização do Gentlemen's Market, Cátia Correia e Bernardo Spínola, volta a contar com a parceria dos Bons Rapazes, o blog criado por Pedro Teixeira e Tiago Froufe.

"A realização de um mercado de Natal foi um acérrimo pedido dos homens, cada vez mais atentos ao mercado, mas também das próprias marcas, que consideram importante terem espaço e exposição nesta altura do ano para mostrarem as suas melhores sugestões de presentes", escreve Cátia em comunicado.

São 4000m2, divididos por dois pisos, que se enchem de marcas para os clássicos e para os hipsters, para os corporativos ou para os desportivos. Roupa, acessórios, calçado, cosmética, motas, automóveis ou desporto, são algumas das categorias que pode encontrar por lá de marcas como Graven, Intimissimi Uomo, Dkaras, Shirt By Hand, Just.O, Meia Lua, Panareha, Hyphen ou a Breklim.

Para tapar o ratinho no estômago, há carrinhas de street food espalhadas pelo espaço. O Gentlemen's Market & Bons Rapazes decorre entre as 10.00 e as 20.00 de ambos os dias.

Rua de Campolide, 351. 14 e 15 de Dezembro 10.00-20.00.

