Getir: empresa turca de entrega ultra-rápida já opera em Lisboa

A Getir, que tem vindo a revolucionar as entregas de última hora, já chegou a Lisboa. A entrada na capital portuguesa faz parte do plano de expansão na Europa, que inclui mais destinos no país para os próximos meses. Fundada em Istambul, em 2015, a startup turca apresenta-se como pioneira na entrega de produtos de uso diário – a partir de uma selecção de milhares de referências – em cerca de dez minutos.

“Lisboa é um dos destinos mais populares da Europa. Com um estilo de vida único, onde a história e o futuro convivem, Portugal é o mercado natural para expandirmos a nossa operação”, refere o fundador da Getir, Nazim Salur, em comunicado. “O nosso objectivo é estabelecer uma relação forte com os portugueses. Oferecemos condições de trabalho ímpares no sector, com contratos de trabalho a tempo inteiro e veículos eléctricos especialmente desenhados e de elevada segurança”, acrescenta o director-geral da Getir na Península Ibérica, Hunab Moreno, na mesma nota.

Para assegurar as entregas ultra-rápidas, a Getir conta com várias G-Stores, que funcionam como armazéns a partir de onde são levantados os pedidos dos clientes. Equipados com bicicletas e scooters eléctricas, os estafetas da Getir operam durante todo o dia e até à meia-noite. Se quiser experimentar, basta descarregar a aplicação da Getir na App Store ou no Google Play.

Na selecção disponível em catálogo, é possível encontrar frescos e outros produtos de mercearia, bem como produtos para o lar e limpeza, para cuidado pessoal e de bebé e para animais de estimação. Na secção de promoções da app, haverá diariamente novos descontos e ofertas. E, ao contrário do que às vezes acontece com os serviços de entrega dos supermercados, não há surpresas nem substituições: o que pede é o que recebe.

