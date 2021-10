Depois de ter aparecido no final do ano passado com o objectivo de actuar num sector mais “premium”, a Volup permite agora juntar vários restaurantes numa só encomenda.

As discussões na hora de encomendar o jantar vão diminuir (ou, pelo menos, tornarem-se mais fáceis). Já não é preciso mudar a refeição porque aquilo que tanto lhe apetece não dá, por exemplo, para os miúdos. E esqueça os vários pedidos para satisfazer toda a gente. A Volup, o serviço de entregas que trabalha com alguns dos melhores restaurantes de Lisboa, do Kanazawa ao Pap’Açorda, acrescentou a funcionalidade multiorder, permitindo juntar até três restaurantes num só pedido.

Foram precisos muito testes para garantir que a experiência não ficava afectada de nenhuma forma por se estar a acrescentar à equação mais restaurantes. “Foi o nosso maior desafio, trabalhámos imenso tempo nisso.” Quem o diz é Álvaro Meyer, CEO da Volup, explicando que com esta novidade é até possível pedir entrada num restaurante, prato principal noutro e sobremesa noutro ainda. Mas para garantir que o pedido chega a tempo, e nas devidas condições, o serviço multiorder é apenas permitido entre restaurantes num raio de um quilómetro.

Na aplicação, encontra algumas sugestões de parelha, mas pode sempre procurar o que mais lhe apetecer – a partir da primeira escolha, a Volup mostra-lhe os restaurantes disponíveis para juntar à encomenda. No final, paga apenas uma taxa de entrega.

Pode tanto pedir um tártaro do Misc by Tartar-ia, seguido de uma pasta ou pizza do novo Sophia Natural Italian e terminar com a famosa mousse de chocolate do Pap’Açorda, como pode começar a refeição com uma entrada do chef Vitor Sobral, escolher um prato tradicional italiano do Fiammeta como principal, e uma sobremesa da Teresa Pyrrait.

“Do lado operacional não muda quase nada”, explica o responsável, contando que foi desenvolvido um algoritmo que organiza o pedido para que nenhum fique à espero do outro. “Os restaurantes não começam a preparar tudo ao mesmo tempo, a aplicação indica quando é que o driver está a chegar para que possam finalizar o pedido. Há sempre um que começa primeiro”, esclarece.

Os pedidos são entregues de carro, “para garantir maior estabilidade”. “E há a mais-valia das mochilas com divisões específicas para a comida, entre quentes e frios.”

Álvaro Meyer garante que não há um serviço igual na Europa. “Existem serviços que oferecem várias cozinhas, mas saem todos do mesmo sítio. A possibilidade de poder pedir de vários restaurantes num só pedido é mesmo uma inovação”, defende, revelando que os restaurantes receberam esta novidade de braços abertos. “E tem corrido muito bem, é mais uma opção para aumentarem as vendas, especialmente na parte das sobremesas e dos complementos.”

O objectivo agora é continuar a crescer, com mais “20 ou 30” restaurantes a entrar nos próximos dois meses. “Sem nunca passar para um target mais baixo. Queremos ter apenas os melhores restaurantes e isso não tem de significar os mais caros, o foco é mesmo a qualidade”, diz Álvaro.

Muito em breve, a Volup chegará ao Porto.

