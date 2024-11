Girl in red é a mais recente confirmação para o NOS Alive'25

O NOS Alive não pára de anunciar novos nomes. A mais recente adição ao cartaz do segundo dia do festival é a cantora/compositora norueguesa Marie Ulven Ringheim, mais conhecida como girl in red, que ainda este Verão esteve em Paredes de Coura.

A escandinava começou a meter canções no SoundCloud há oito anos, em 2016, antes de lançar os EPs Chapter 1 e Chapter 2, respectivamente, em 2018 e 2019. O primeiro álbum, If I Could Make It Go Quiet, saiu em 2021, e este ano estreou-se na multinacional Columbia com um segundo registo longo, I'm Doing It Again Baby!.

Seja nos álbuns, mais polidos, ou nos EPs e canções de baixa definição da década passada, a sua indie-pop tem uma energia juvenil. E a honestidade de quem canta só sobre o que conhece – desamores, falta de saúde mental, questões identitárias. E os fãs revêm-se nisso, como se percebeu pela recepção apoteótica em Coura.

Girl in red junta-se a St. Vincent e The Backseat Lovers, no Passeio Marítimo de Algés, a 11 de Julho. Por agora, o cartaz deste ano conta também com Olivia Rodrigo, Noah Kahan, Benson Boone e Artemas, no primeiro dia; mais Future Islands e CMAT, a 12.

Os bilhetes diários para o NOS Alive continuam à venda, por 84€, online e nos sítios do costume, enquanto os passes custam 168€ (dois dias) ou 199€ (o festival todo).

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp