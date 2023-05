Go A Night Market: uma noite com música, moda vintage e tatuagens

Os colectivos Amazonas e Popup LX trazem a primeira edição do Go A Night Market ao Go A Lisboa, na próxima quarta-feira, dia 17 de Maio. Pode esperar uma noite repleta de moda vintage, animada por DJs, enquanto beberica os cocktails criados especialmente para o evento, naquele que é um dos terraços mais concorridos do momento.

Uma oportunidade para qualquer fã de moda preocupado com a sustentabilidade, já que o mercado contará com um vasto leque de designers que recorrem ao upcycling e ao uso de tecidos eco-responsáveis para confeccionar as suas peças. Para quem aprecia estéticas mais boho ou, como a própria organização sugere, "gypsy disco", há também uma selecção de marcas de roupa e acessórios vintage.

A acompanhar o que promete ser uma experiência de compras diferente estará uma banda sonora à altura, a cargo de DJs convidados. No piso inferior, no supper club do Go A Lisboa, pode contar com a presença de vários tatuadores, prontos a avançar sobre a pele dos mais corajosos.

O Go A Night Market acontece mais de um mês depois do Thrift Market Lx, dos mesmos organizadores, ter ocupado o espaço da Largo das Residências, em Arroios.

Calçada do Livramento, 17 (Alcântara). Qua 18.00-01.00. Entrada livre

Texto editado por Mauro Gonçalves.

