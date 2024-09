Gostava de aprender dinamarquês? No Jardim das Amoreiras, pode começar gratuitamente

O Jardim Marcelino de Mesquita, mais conhecido como Jardim das Amoreiras, vai ser palco das comemorações do Dia Europeu das Línguas, que se assinala esta quinta-feira, 26 de Setembro. A festa, essa, está marcada para sexta, dia 27. Entre as 14.00 e as 19.00, será desafiado a aprender um pouco mais sobre as línguas que se falam em países como Alemanha, Áustria, Chéquia, Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Polónia, Portugal e Roménia.

A iniciativa é da rede EUNIC, constituída pelos Institutos Nacionais de Cultura presentes em Portugal e por algumas embaixadas de países da União Europeia, e conta com o apoio da Junta de Freguesia de Santo António. O evento, de acesso livre, conta com programação cultural para toda a família, desde exposições e concertos até actividades e jogos para crianças. Além disso, o “speak dating”, grande êxito em edições anteriores, estará mais uma vez presente através de mini-aulas com professores nativos. E, atenção, se participar, habilita-se ao sorteio de cursos de línguas e de outros prémios oferecidos pelos países convidados.

Os horários de cada actividade não foram divulgados, mas sabe-se, por exemplo, que a Embaixada da Dinamarca estará presente com um stand informativo, mini-aulas de dinamarquês e livros de Hans Christian Andersen. Está também confirmada a presença do Instituto Goethe, da Embaixada da Áustria, da Embaixada da República Checa, da Embaixada da Estónia, do Instituto Cervantes, do Instituto Ibero-americano da Finlândia, do Instituto Francês, da Embaixada da Geórgia, da Embaixada da Grécia, da Embaixada da Irlanda, do Instituto Italiano, da Embaixada da Polónia e do Instituto Camões.

O Dia Europeu das Línguas celebra-se, anualmente, a 26 de Setembro. Foi instituído em 2001, por iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, para celebrar o património linguístico e a diversidade cultural do continente europeu. Na Europa, existem mais de 225 línguas faladas. A maior parte emprega o alfabeto latino, com algumas línguas eslavas a utilizarem o cirílico. O arménio, o georgiano, o grego e o yiddish têm o seu próprio alfabeto. Além disso, por toda a Europa, 700 milhões de europeus dos 46 estados-membros do Conselho da Europa são encorajados a aprender mais línguas, em qualquer idade, dentro e fora da escola.

Jardim das Amoreiras. 27 Set, Sex 14.00-19.00. Entrada livre

