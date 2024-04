Se o quer mesmo é aprender espanhol, o Instituto Espanhol de Línguas tem um programa de seis módulos, com uma duração de quarenta horas lectivas cada. Antes, deverá usufruir do serviço grátis de exames online, para aferir o nível de competências antes de se inscrever em quaisquer aulas. As turmas funcionam com um número máximo de oito alunos, a avaliação é contínua e os professores são nativos, com formação específica no ensino do espanhol como língua estrangeira. No final, se tiver cumprido os requisitos de assiduidade e aproveitamento, tem direito a um certificado de formação profissional. Os preços variam entre os 240€ (e-learning) e os 250€ (b-learning), existindo descontos para antigos formandos.