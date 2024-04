Vencer a folha em branco: cursos de escrita em Lisboa (e online)

No Centro Luís Krus da FCSH/Nova, que oferece formações ao longo da vida, encontra também cursos relacionados com escrita, nomeadamente o de Artes da Escrita, um curso de pós-graduação não conferente de grau, que inclui as práticas literárias reconhecidas pela instituição literária e académica, bem como as práticas de escrita que graviam em torno delas. A propina é de 2000€ e há 40 vagas, sendo necessário um mínimo de 19 inscritos para funcionar, em regime presencial e pós-laboral.