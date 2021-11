Grab Good Goods: a moda portuguesa voltou e a preço de saldo

Já pode ser visitada no 28B da Rua do Alecrim no Chiado mais uma edição da loja temporária Grab Good Goods, que reúne peças de designers portugueses, muitas delas a preços de saldo. A pop-up volta a reunir alguns dos nomes habituais nos calendários de desfiles da ModaLisboa e do Portugal Fashion. É o caso de Ricardo Andrez, Gonçalo Peixoto, Pé de Chumbo, David Catalán, Duarte, Katty Xiomara, Susana Bettencourt, entre muitos outros.

Tal como nas últimas edições, saltam à vista os descontos — em alguns casos, chegam mesmo aos 80% em peças de colecções anteriores. Além das etiquetas nacionais, a iniciativa Grab Good Goods também inclui uma selecção de marcas internacionais. Numa sala à parte, pode encontrar peças Jacquemus, Acne Studios, Moschino e Pangaia, entre outras. A loja fica aberta até dia 31 de Dezembro.

Rua do Alecrim, 28B. Seg-Dom 11.00-20.00 (até 31 de Dezembro).

