‘Grand Tour’ esteve em grande nos Prémios Sophia 2025

Na noite do passado domingo, a Academia Portuguesa de Cinema voltou a atribuir os Prémios Sophia aos filmes que se destacaram no ano passado. Grand Tour, de Miguel Gomes, foi a longa-metragem debaixo do foco dos Óscares portugueses.

Sem grandes surpresas, Grand Tour venceu o Sophia de Melhor Realização, repetindo o feito conquistado no último Festival de Cannes. O filme que foi o candidato português aos Óscares da Academia norte-americana pode não ter conseguido uma nomeação em terras do Tio Sam, mas foi também a produção vencedora dos Sophia para Melhor Filme, atribuído à produtora Uma Pedra no Sapato; e Melhor Montagem, graças ao talento de Telmo Churro e Pedro Filipe Marques.

Mas o vencedor da noite em números foi O Pior Homem de Londres, filme de Rodrigo Areias que venceu os Sophia nas categorias de Actor Principal, pela prestação de Albano Jerónimo; de Direcção de Arte (Ricardo Preto), Guarda-Roupa (Susana Abreu); e Maquilhagem e Cabelos (Bárbara Brandão e Natália Bogalho).

Já o filme Flor do Buriti terminou a noite com três Sophia, pelo seu Argumento Original escrito a várias mãos (João Salaviza, Renée Nader Messora, Francisco Hyjnõ Krahô, Ilda Patpro Krahô e Henrique Ihjãc Krahô), uma produção que arrecadou ainda os prémios de Som (Diogo Goltara, Pablo Lamar e Ariel Henriqu) e Cartaz. Também o filme UBU não saiu de mãos a abanar e ganhou dois importantes prémios: Argumento Adaptado (Paulo Abreu e André Gil Mata, a partir da obra Ubu Rei, de Alfred Jarry) e Direcção de Fotografia (Jorge Quintela)

Destaque ainda para a vitória de Percebes, considerada a Melhor Curta-Metragem de Animação, uma vitória também sem surpresa, após ter arrecadado importantes prémios um pouco por todo o mundo, entre eles o Annecy de Cristal, e de ter figurado na shortlist de candidatos aos Óscares nesta categoria. Conheça a lista completa de vencedores dos Prémios Sophia no site da Academia Portuguesa de Cinema.

