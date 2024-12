Grandes notícias, famílias! 'Bluey', o filme, chega aos cinemas em 2027

Nascida em 2018, a série de animação Bluey conta, ao dia de hoje, com três temporadas compostas por 154 pequenos episódios. É a história de uma pequena e enérgica cadela (da raça Cão de Gado Australiano) com seis/sete anos, que vive com os pais e a irmã mais nova, Bingo, que gosta de acompanhar Bluey nas suas aventuras recheadas de imaginação. Os miúdos adoram e os pais também – em Portugal, todos podem acompanhar a série no streaming do Disney+. E em 2027 podem ir ao cinema: sim, vem aí Bluey, o filme.

Tem sido um ano em cheio para a produção. Após a emissão do episódio final da terceira temporada, em Abril de 2024, chegaram ao Disney+, em Julho, um conjunto de 20 Bluey Minisodes. Em Portugal, foi até possível ver Bluey ao vivo: a família de cães mais famosa do planeta subiu ao palco do MEO Arena em Novembro. Agora, a BBC Studios e a The Walt Disney Company anunciaram a produção da primeira longa-metragem animada, num acordo que prevê que a Disney adquira os direitos globais de distribuição do filme, que chega aos cinemas em 2027. Posteriormente, será transmitido no Disney+.

Num comunicado enviado à imprensa, Joe Brumm, criador de Bluey, confessa ter gostado de trabalhar num formato mais longo, referindo-se ao episódio “O Sinal”, que teve uma duração inédita de meia hora. “Uma longa-metragem parece ser uma extensão natural dessa experiência”, diz. “Sempre achei que Bluey merecia um filme de cinema. Quero que esta seja uma experiência inesquecível para toda a família”, acrescenta.

