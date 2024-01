Greve na IP. São esperadas “perturbações significativas” até dia 4

Os trabalhadores da IP– Infraestruturas de Portugal cumprem esta terça-feira, 2 de Janeiro, o primeiro de dois dias de greve intercalados. O próximo é na quinta-feira, dia 4, mas a CP – Comboios de Portugal garante estarem assegurados serviços mínimos, apesar de se anteciparem “perturbações significativas” na circulação de comboios a nível nacional.

No mesmo comunicado divulgado online, no site da CP, a empresa admite, contudo, que os serviços ferroviários podem vir a ser afectados também nos dias 3 e 5 de Janeiro. A paralisação, que abrange os trabalhadores de operação, comando, controlo, informação, gestão de circulação e conservação ferroviária da IP, está relacionada com as condições de trabalho e vencimentos da profissão, segundo adiantou à Lusa Adriano Filipe, presidente da APROFER – Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário.

Para os clientes que já adquiriram bilhetes para viajar nos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP oferece o reembolso total do valor do bilhete ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e classe. O reembolso ou a troca podem ser realizados na plataforma myCP na área “Os seus bilhetes” (para bilhetes adquiridos online e na app CP) até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem do cliente, ou em qualquer bilheteira. Após este prazo e até dez dias após o término da greve, o reembolso poderá ser solicitado através do preenchimento do formulário de contacto online na área “Reembolso por atraso ou supressão”, com a inclusão da digitalização do bilhete original, conclui a CP, na mesma nota.

A Fertagus, que faz a ligação ferroviária entre Setúbal e Lisboa, também já alertou que os seus serviços vão sofrer perturbações esta terça e na próxima quinta-feira. “Foram decretados serviços mínimos pelo CES – Conselho Económico Social para dia 2 de Janeiro na ordem dos 25% e para dia 4 de Janeiro na ordem dos 30%”, lê-se numa nota online, que inclui horários com os condicionamentos previstos em ambos os sentidos.

