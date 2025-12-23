Tudo o que precisa para cumprir as resoluções de ano novo em Lisboa

Se a energia acumulada em dias e dias de maratona no sofá ou na cadeira do escritório tornou mais difícil o que antes era fácil (sim, estamos a falar de ler), então está na hora de repor os níveis de leitura. Para o convencer, seleccionámos novidades literárias acabadinhas de sair do forno ou ainda em pré-venda. Ao todo, são 16 títulos de autores consagrados e estreantes, de ficção e não-ficção, abrangendo os mais variados géneros, editadas pelos grupos Porto Editora/Bertrand, Penguin e Leya, ou independentes como a Antígona, a Relógio d'Água e a (não) edições. Lembre-se: ler pede calma e dedicação, mas continua a ser uma das melhores formas de viajar sem sair do sítio. Onde quer que esteja.