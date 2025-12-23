Tudo o que precisa para cumprir as resoluções de ano novo em Lisboa

Assim que o Natal passa, a melancolia do Inverno instala-se a sério. Dias curtos, noites longas e falta de vitamina D só podem significar uma coisa: está na altura de marcar a próxima viagem. Não faltam guias para ajudar a planear as viagens de 2026, mas, se ainda precisa de mais inspiração, os exploradores de confiança da BBC Travel viajaram pelos quatro cantos do globo para escolher os 20 melhores destinos de férias a visitar em 2026.
Uma lista para ler de fio a pavio e manter perto de si ao longo dos próximos 12 meses. Afinal, cumprir as resoluções de ano novo em Lisboa é fácil, mas é bom que tenha uma espécie de check list de onde vai riscando o que for cumprindo. Comer melhor, praticar mais exercício, mudar de visual, passar mais tempo com os amigos, adoptar um animal e, se quer realmente fazer a diferença, tornar-se mais amigo do ambiente – são alguns dos elementos desta lista. Quais vão ser as desculpas para não cumprir? Seja forte, que em 2026 é que é.
Recomendado: As 26 melhores novidades no mundo em 2026