Fotografia: Arlindo Camacho
Fotografia: Arlindo Camacho

Tudo o que precisa para cumprir as resoluções de ano novo em Lisboa

Precisa de ajuda para cumprir as suas resoluções de ano novo? Aqui vai o empurrão que lhe falta. Em 2026 é que vai ser.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Uma lista para ler de fio a pavio e manter perto de si ao longo dos próximos 12 meses. Afinal, cumprir as resoluções de ano novo em Lisboa é fácil, mas é bom que tenha uma espécie de check list de onde vai riscando o que for cumprindo. Comer melhor, praticar mais exercício, mudar de visual, passar mais tempo com os amigos, adoptar um animal e, se quer realmente fazer a diferença, tornar-se mais amigo do ambiente – são alguns dos elementos desta lista. Quais vão ser as desculpas para não cumprir? Seja forte, que em 2026 é que é.

Recomendado: As 26 melhores novidades no mundo em 2026

Como cumprir as resoluções de ano novo em Lisboa

Viajar

  • Viagens
  • Transporte e viagens
Viajar
Viajar
Photograph: Bob Pool / Shutterstock

Assim que o Natal passa, a melancolia do Inverno instala-se a sério. Dias curtos, noites longas e falta de vitamina D só podem significar uma coisa: está na altura de marcar a próxima viagem. Não faltam guias para ajudar a planear as viagens de 2026, mas, se ainda precisa de mais inspiração, os exploradores de confiança da BBC Travel viajaram pelos quatro cantos do globo para escolher os 20 melhores destinos de férias a visitar em 2026.

Ler mais

Aproveitar os feriados

  • Coisas para fazer
  • Vida urbana
Aproveitar os feriados
Aproveitar os feriados
Fotografia: Arlindo Camacho

Se for organizado e os seus colegas de trabalho não tiverem todos a mesma ideia, conseguirá até 44 dias de férias. Para isso, é preciso, claro, saber fazer as pontes certas e aproveitar os fins-de-semana prolongados. Felizmente, há vários feriados bem posicionados durante o próximo ano.

Ler mais
Mudar de look

  • Compras
Mudar de look
Mudar de look
Victor Machado

Preparado para se desembaraçar de vários centímetros de cabelo? Recomendamos alguns dos melhores cabeleireiros em Lisboa para que se possa entregar aos cuidados de quem percebe do assunto. Bem sabemos que uma má história num cabeleireiro pode estragar toda a semana. Por outro lado, quando o corte fica mesmo bem feito, faz toda a diferença. Até ganhamos forças para enfrentar os dias. Encontrar um bom cabeleireiro em Lisboa também pode ser uma aventura, ou temos referências ou temos medo de arriscar. Nada tema e descubra estes cabeleireiros em Lisboa.

Ler mais

Ler mais

  • Compras
  • Livrarias
Ler mais
Ler mais
© pikisuperstar/ Freepik

Se a energia acumulada em dias e dias de maratona no sofá ou na cadeira do escritório tornou mais difícil o que antes era fácil (sim, estamos a falar de ler), então está na hora de repor os níveis de leitura. Para o convencer, seleccionámos novidades literárias acabadinhas de sair do forno ou ainda em pré-venda. Ao todo, são 16 títulos de autores consagrados e estreantes, de ficção e não-ficção, abrangendo os mais variados géneros, editadas pelos grupos Porto Editora/Bertrand, Penguin e Leya, ou independentes como a Antígona, a Relógio d'Água e a (não) edições. Lembre-se: ler pede calma e dedicação, mas continua a ser uma das melhores formas de viajar sem sair do sítio. Onde quer que esteja.

Ler mais
Comer muito e pagar pouco

Comer muito e pagar pouco
Comer muito e pagar pouco
Francisco Romão Pereira

Bem sabemos que, depois no Natal, é preciso apertar a carteira. Não há como evitar o elefante na sala: está caro sair em Lisboa e comer fora já foi mais barato. São vários os motivos que explicam a subida de preços, mas a verdade é que fica cada vez mais difícil acompanhar. Felizmente, restam uns quantos achados que cumprem os requisitos quando o prato chega à mesa mas também quando chega a hora de pedir a conta. São os melhores restaurantes para comer muito e pagar pouco.

Ler mais

Praticar mais exercício

  • Coisas para fazer
Praticar mais exercício
Praticar mais exercício
Manuel Manso

Matas, parques, zonas ribeirinhas. Basta escolher o cenário mais apelativo para começar, ou continuar, a correr em Lisboa. Decore as paragens que se seguem e fique em forma num instante sempre a dar à perna. Se não gosta de correr, nem de se fechar no ginásio e não tem orçamento para personal trainers, fique com esta lista de equipamentos de fitness municipais, paredões e espaços verdes, para compensar os excessos (calóricos e financeiros) nestes ginásios ao ar livre em Lisboa. Ah, e leve headphones para se concentrar que nós temos a playlist perfeita para dar tudo na malhação.

Ler mais
Aderir à mobilidade verde

  • Coisas para fazer
Aderir à mobilidade verde
Aderir à mobilidade verde
Fotografia: Duarte Drago

São mais que muitas as razões para Lisboa se orgulhar de (pelo menos) tentar diminuir a pegada e optar por soluções de mobilidade urbana mais amigas do ambiente, e os sistemas partilhados têm sido a cereja no topo do alcatrão e da calçada para esta mudança. Seja de carro, de mota ou das mais faladas e polémicas trotinetes, as opções estão aqui listadas e ajudam-no a circular pela cidade. Mas antes de começar a ler tenha em conta o bom senso na hora de estacionar e deixe as instalações artísticas site-specific para outra altura.

Ler mais

Redecorar a casa

  • Compras
  • Decoração
Redecorar a casa
Redecorar a casa
Barracuda

Quem é que precisa de contratar um decorador quando tem as melhores lojas de decoração de Lisboa concentradas numa única lista? Dos candeeiros às cadeiras, do vintage às linhas mais contemporâneas, as novas tendências já espreitam e se a missão dos próximos tempos é redecorar, então estas lojas são paragens obrigatórias. Aposte naquele feng shui básico.

Ler mais
Divertir-se com as crianças

  • Miúdos
Divertir-se com as crianças
Divertir-se com as crianças
©Quinta Pedagógica Burros do Magoit

“Mãe, pai, falta muito para chegarmos?” Se a pergunta insistente lhe é familiar, temos uma mão-cheia de ideias para aproveitar os fins-de-semana e tirar as crianças de casa sem ter de ir para muito longe da cidade. A menos de uma hora de viagem de Lisboa, há atracções para crianças e adultos, mais ou menos irrequietos. Há praias paradisíacas mas não só: mega parques, karts, paintball, trampolins, tiro ao arco, animais da quinta e fauna selvagem para conhecer. Portanto, é só seguir os desejos e fazer uma boa (mini) viagem.

Ler mais

Ajudar o próximo

  • Coisas para fazer
Ajudar o próximo
Ajudar o próximo
©DR

A área metropolitana de Lisboa tem visto crescer o número de pessoas em situação de sem-abrigo e muitas delas são tutoras de animais de estimação, que lhes vão aquecendo o coração e o corpo nos dias mais frios. Mas não há pêlo nem mantas que cheguem para proteger esta comunidade das vagas de frio ou de calor, da fome, da solidão, da tristeza e da resignação. São muitas as associações que saem à rua para ajudar a minimizar todos estes problemas e todos podemos contribuir. Seja solidário e siga as nossas sugestões para ajudar os milhares de pessoas que não têm abrigo na sua cidade. 

Ler mais
Comprar sustentável

  • Coisas para fazer
  • Vida urbana
Comprar sustentável
Comprar sustentável
WWF

E se existisse uma loja onde, em vez de encher o carrinho com tendências, apoiasse acções concretas de restauro ambiental? É exactamente essa a proposta da WWF, que apresenta a Re-Store Portugal, uma loja online que permite fazer donativos a três projectos de conservação diferentes, no Estuário do Tejo, na Serra do Caldeirão e no Gerês. A ideia é envolver as comunidades locais, que podem assim contribuir para planos específicos para cada território. Uma boa maneira de começar o ano a contribuir para um futuro melhor.

Ler mais

Beber um copo antes de ir para casa

Beber um copo antes de ir para casa
Beber um copo antes de ir para casa
Gabriell Vieira

A felicidade tem um preço – e esse preço pode ser medido ao copo. Prometa a si mesmo que vai estar mais com os seus amigos e, de preferência, escolha sítios cool na cidade, até porque eles nascem que nem cogumelos. Bares com cerveja do mundo inteiro, bares sem cerveja artesanal, com cocktails diversos, bares com petiscadas, enfim bares para tudo e para todos.

Ler mais
Tirar um tempinho para si

  • Compras
  • Compras e estilo de vida
Tirar um tempinho para si
Tirar um tempinho para si
Rita Chantre

Uma auréola giratória de jactos de água orbita em torno da cabeça. Tudo é relaxante: o movimento repetitivo, o som constante da água a correr e o impacto dos jactos que vão, lentamente, da testa à nuca. A isto juntam-se uma toalha morna sobre os olhos, um aroma agradável (sem margem de erro – é o cliente que escolhe entre três à disposição), a música de fundo calminha e uma massagem à cabeça. E quem diz cabeça, diz pescoço, rosto, ombros, peito, mãos e pés: o tratamento de assinatura do Japanese Head Spa (JHS), que abriu em Maio em Algés, inclui tudo isto ao longo de uns revigorantes 45 minutos.

Ler mais

Correr em direcção a melhores hábitos

  • Coisas para fazer
Correr em direcção a melhores hábitos
Correr em direcção a melhores hábitos
©Arlindo Camacho

Matas, parques e jardins ou zonas ribeirinhas. Em Lisboa (e arredores), não faltam opções para se pôr a mexer – e, dependendo das horas, sem qualquer confusão, afinal a ideia é relaxar também. Basta escolher o cenário mais apelativo e o piso mais adequado para começar, ou continuar, a correr na cidade. Qual é que vai ser a sua desculpa agora para não ficar em forma? Decore as paragens que se seguem, salte do sofá e dê corda aos sapatos. Também lhe faz bem arejar as ideias, com todos os cuidados que esta altura pede, claro.

Ler mais
Aprender a cozinhar

Aprender a cozinhar
Aprender a cozinhar
©Luis Ferraz

Os workshops de cozinha da Academia Time Out continuam a prometer transformar um zero à esquerda num mestre da culinária. Basta arranjar boa disposição e seguir as indicações do chef Miguel Mesquita. E ter vontade de meter as mãos na massa, claro. A proposta da escola de cozinha do Time Out Market Lisboa é simples: viajar pelos sabores do Oriente, sem se esquecer de tomar um bom brunch ou até de fazer a sobremesa. Para a agenda dos próximos meses, conte com grandes viagens à volta do mundo, sem sair do Time Out Market em Lisboa.

Saber mais

Pedalar pela cidade

  • Coisas para fazer
Pedalar pela cidade
Pedalar pela cidade
©Arlindo Camacho

Há cada vez mais pessoas que pedalam em direcção a um futuro mais sustentável. E também divertido. Há ciclovias em Lisboa onde é um gosto dar ao pedal e fomos circular para lhe deixar aqui onze sugestões de percursos cicláveis na cidade que lhe vão fazer bem para arejar as ideias ou ajudá-lo a chegar ao destino sem ter de ficar parado no trânsito. Dos mais centrais aos ribeirinhos, mais a este ou até ao extremo oeste, siga sem medo – mas com atenção – o caminho de algumas dos percursos cicláveis de Lisboa.

Ler mais
Poupar

  • Coisas para fazer
Poupar
Poupar
Arlindo Camacho

Não sabe o que fazer em Lisboa? De passeios pela Mata de Alvalade até ver as vistas de outro ângulo, temos uma grande variedade de sugestões para aproveitar tudo quanto é grátis na cidade. Há muitas coisas para fazer à borla em Lisboa, e não queremos que deixe de experienciar o melhor que a cidade tem para oferecer apenas por ter a carteira mais vazia.

Ler mais

Convidar aquela pessoa para jantar

Convidar aquela pessoa para jantar
Convidar aquela pessoa para jantar
©Mariana Valle Lima

Encha-se de coragem e marque com aquela pessoa o jantar que andam a combinar há séculos. As novidades na restauração multiplicam-se de tal forma que, à medida que damos conta destes restaurantes que abriram nos últimos meses, novas mesas já nos esperam. Há restaurantes a piscar o olho à estrela Michelin, comida democrática, refeições para qualquer hora, pratos daqui e do mundo. Fizemos-lhe um guia com os melhores novos restaurantes em Lisboa, e aqui à beira, abertos nos últimos meses.

Ler mais
Conhecer os principais museus da cidade

  • Museus
Conhecer os principais museus da cidade
Conhecer os principais museus da cidade
Rita Carmo

Aquela promessa eterna que faz ao fim de cada ano de que é desta que vai visitar mais museus, ser mais cultural, mas que passado um ano nunca cumpre. Fique aqui com esta lista dos melhores museus em Lisboa para que não lhe restem desculpas algumas de não cumprir os objectivos a que se propôs. Ah e a desculpa de que não tem dinheiro trocado deixou de ser válida porque há uma série de museus com dias especiais onde não paga um tostão – e nós temos um guia para que saiba qual é o truque.

Ler mais

Marcar de vez aquele café adiado há anos

Marcar de vez aquele café adiado há anos
Marcar de vez aquele café adiado há anos
Rita Chantre

Matar saudades de amigos de longa data? Não adie mais aquele café que ficou agendado para as calendas. Seja para tomar o pequeno-almoço, lanchar com a família ou encontrar amigos, ir ao café é um hábito bem português e há espaços bastante acolhedores. Partilhamos sugestões para todos os dias da semana e mais além. São 25 cafés imperdíveis em Lisboa.

Ler mais
Apoiar o que é nosso e com história

  • Compras
Apoiar o que é nosso e com história
Apoiar o que é nosso e com história
©Inês Félix

Lisboa sabe o que é o charme da terceira idade. Muitos são espaços centenários, com histórias para contar e tesouros para descobrir. Conhecer a cidade é também conhecer as lojas históricas em Lisboa. Cada uma é como uma gaveta de memórias da cidade que somos, mas são históricas também porque resistem. Corremos a cidade e atravessámos séculos de porta em porta para lhe trazer um roteiro por 50 grandes lojas que continuam a servir bem e à antiga, hoje, numa rua perto de si.

Ler mais

Adoptar um gato

  • Coisas para fazer
Adoptar um gato
Adoptar um gato
Fotografia: Raul Varzar/ Unsplash

Se já decidiu que o que precisa é de uma companhia felina, inteligente e independente, que queira partilhar espaço, recursos, noites acolhedoras e fins-de-semana de brincadeira, nós ajudamos. Fomos à procura de gatis e outros sítios com gatos e gatinhos para adopção em Lisboa, dos mais velhos e sábios aos mais bebés ou jovens e activos. Se preferir, pode adoptar antes um cão.

Ler mais

Mais ano novo

Passagem de ano: hotéis para entrar em 2026

  • Viagens
Passagem de ano: hotéis para entrar em 2026
Passagem de ano: hotéis para entrar em 2026
Maria João Gala

Capazes de agradar a todos são os programas de réveillon em hotéis, que, muitas vezes, incluem não só dormida, mas também jantar na última noite do ano velho e pequeno-almoço na primeira manhã do ano novo. A passagem de ano é uma desculpa tão boa como qualquer outra para uma escapadinha em Portugal. E, nestes hotéis, o ano começa em grande.

Ler mais
