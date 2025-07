Guia Michelin aterra na Madeira. Próxima gala será em Março de 2026, no Funchal

A terceira gala Michelin em Portugal acontece a 10 de Marços de 2026, no Funchal. Benoît Sinthon, chef do primeiro restaurante madeirense a receber uma estrela, vai encarregar-se do jantar.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, numa conferência de imprensa em Lisboa. O próximo destino da gala Michelin em solo português será a Madeira. A cerimónia onde será anunciada a atribuição, manutenção ou supressão de estrelas no universo gastronómico português acontece a 10 de Março de 2026, no Savoy Palace, no Funchal.

Depois de Porto e Algarve, esta é a terceira edição da gala Michelin dedicada a Portugal. Na hora de justificar a escolha, o guia destaca a diversidade natural e da paisagem da região insolar, mas não só. "Esta diversidade está reflectida também na cozinha, baseada nos produtos do meio envolvente, como os peixes e mariscos dos Atlântico, as culturais tropicais ou as ervas aromáticas. A realização da gala do Guia Michelin Portugal 2026 na Madeira destaca o dinamismo gastronómico do arquipélago, impulsionado por uma nova geração de cozinheiros, que aposta no produto local e numa visão contemporânea da tradição", afirmou Nuno Ferreira, representante do guia em Portugal.

Numa sala repleta de chefs estrelados, incluindo José Avillez, Marlene Vieira, Dieter Koschina, Ricardo Costa, entre muitos outros, foi ainda anunciado o nome do chef responsável por coordenar o jantar de gala, parte central do evento. A escolha recaiu sobre Benoît Sinthon, chef do Il Gallo D'Oro, o primeiro restaurante da Madeira a receber um estrela Michelin, em 2009. A lista de chefs que vão integrar a equipa de Sinthon serão revelados apenas em Janeiro. Serão todos da Madeira.

"A qualidade dos novos restaurantes, a procura que os mesmos despertam, a relação que mantêm com os produtores locais e o contributo que têm deixado à economia local, são factores inquestionáveis", resumiu Sara Marote, directora executiva da Associação de Promoção da Madeira. "A realização desta gala na Madeira é prestigiante para o arquipélago e mostra o caminho que tem sido trilhado na valorização da gastronomia como um dos principais activos do destino", conclui, mas não sem antes recordar que a região conta actualmente com três restaurantes com estrelas Michelin, oito recomendações no guia e um restaurante distinguido com o selo Bib Gourmand.

Outro dos anúncios feitos esta quarta-feira diz respeito à gala do Guia Michelin Portugal 2027, que vai acontecer na região Centro do país. A cidade que vai acolher o evento continua, no entanto, por decidir.

