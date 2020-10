Guilty by Olivier tem um novo brunch – a pensar em quem está de ressaca

Há quem prefira ficar em casa a moer e depois há quem dê o melhor da sua energia para curar a ressaca o mais rapidamente possível. Encontrar boa comida de conforto (e muitos líquidos) é a missão em cima da mesa e há um novo oásis na cidade para isso. Aliás, vários. No Guilty Avenida, no Guilty Parque das Nações e, mais acima, no Guilty Porto existe agora o Ressaca Brunch, uma nova sugestão servida aos domingos entre as 12.30 e as 16.00, a pensar nos fanfarrões de sábado à noite.

©Maria Mattos Batido de morango



Este menu terapêutico inclui um prato principal, um batido de morango ou de chocolate e um café. Nos pratos principais as opções variam entre os icónicos Comforting, um mac and cheese de bolonhesa com bechamel e mistura de queijos; e Audacious, uma pizza com molho de tomate, mix de queijos, ventricina e cebola confitada.

©Maria Mattos Salada Tropical



E há novas criações exclusivas para a ocasião, como o Donut Triple Cheeseburger, feito com três hambúrgueres de 90g, queijo Cheddar, bacon e ovo estrelado; a Salada Tropical, uma mistura de alfaces, camarão, ovo cozido, ananás, nozes e molho tropical; e Panquecas, quatro unidades cozinhadas com mirtilo, acompanhadas com bacon, ovos mexidos, manteiga, maple syrup e iogurte natural.

+ Terroir apresenta brunch vínico aos domingos

+ Leia a edição desta semana: Tenha medo, muito medo