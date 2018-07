Guincho entre as 100 melhores praias do mundo, diz Business Insider

O site de economia norte-americano cruzou os dados de alguns especialistas, como a Lonely Planet, o Airbnb ou a British Airways, para reunir uma lista de 100 praias de todo o mundo que toda a gente devia visitar "pelo menos uma vez na vida". Três são em Portugal.

De acordo com o Business Insider, a praia do Guincho, em Cascais, e as praias de Benagil e Caneiros, no Algarve, são visitas obrigatórias. O site juntou uma centena de areais de todo o mundo que toda a gente devia conhecer, de acordo com a opinião e experiência de várias plataformas relacionadas com viagens.

Furore, em Itália, e as praias de Areia Vermelha e Punalu'u, ambas no Havai, ocupam o pódio, mas o ranking conta com três areais portugueses.

O Guincho ficou na 100ª posição. “Fica a cinco quilómetros da vila de Cascais, e pode ser visitada numas mini-férias na cidade de Lisboa. A areia dourada, as ondas enormes e o céu limpo tornam esta praia um destino espetacular. Há uma brisa constante e por ser um pouco mais distante em relação às outras praias da zona, é menos frequentada por turistas”, descreve a publicação.

No Algarve, a praia de Caneiros ficou em 46º lugar e a do Benagil em 98º.

