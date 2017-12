Gulbenkian recebe exposição sobre extinção de espécies animais

Feita exclusivamente para o Espaço Projecto, da Gulbenkian, “Olho Zoomórfico/ Camera Trap” é a exposição de Mariana Silva que inaugura esta sexta-feira, dia 8. A artista é a primeira portuguesa a expor naquele espaço do museu e traz à tona uma reflexão sobre a extinção em massa de espécies animais e as práticas de captura de imagens em habitat natural. Ao mesmo tempo Mariana aborda a questão do olho humano e da realidade vista de uma perspectiva virtual.

“Ela explora mais do que a questão da extinção das espécies, mas também a representação que é feita disso”, explica a curadora, Leonor Nazaré. “Desde o século XIX que os primeiros exploradores, de máquina fotográfica ao ombro, desbravavam território e a artista quer mostrar a evolução desde esse momento – em que a fotografia serve para mostrar os ecossistemas naturais – até às mais recentes técnicas de captação de imagem em habitat natural – daí o ‘camera trap’.”

Mariana Silva acaba por levantar um conjunto de questões que o ser humano provoca a par da evolução tecnológica. “Há um questionamento das técnicas de captação de imagem, quer as mais tradicionais, quer as virtuais”, diz Leonor. A máquina fotográfica é só por si um importante objecto de trabalho e de reflexão desta artista, que quer interrogar até que ponto é que determinadas alterações podem estar associadas à máquina.

“Se a máquina coloca um problema de percepção da realidade temos de pensar que também a imagem virtual o faz, e hoje em dia essa distorção da realidade afecta-nos em diversos sentidos”, conclui a curadora.

Gulbenkian. Av. de Berna, 45A. Inaugura Sex, até 26 de Fevereiro de 2018. Qua-Seg 10.00-18.00. Entrada livre.

