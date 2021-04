Guns N' Roses de regresso a Portugal em 2022

Depois dos concertos adiados de Maio de 2020 e de Junho deste ano, os Guns N’ Roses já têm uma nova data para regressar a Portugal. A banda de Axl Rose, Slash e companhia espera actuar a 4 de Junho de 2022 no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Desde o início da tour “Not in This Lifetime”, em 2016, os Guns N’ Roses deram 160 concertos para mais de cinco milhões e meio de espectadores em arenas e estádios em todo o mundo. É a digressão com a terceira maior bilheteira de todos os tempos.

Com seis álbuns de estúdio, o grupo é um dos mais importantes e influentes da história da música e do rock em particular, continuando a ser uma referência nas actuações ao vivo. Em 1987, com o lançamento de Appetite for Destruction, o álbum de estreia mais vendido na história dos Estados Unidos, catapultaram-se para a fama e não mais pararam.

Axl Rose (voz e piano), Duff McKagan (baixo), Slash (guitarra), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (bateria) e Melissa Reese (teclado) são quem dá vida a esta banda icónica que faz parte do universo musical dos milhões de fãs conquistados ao longo de mais de três décadas de existência.

Os bilhetes de 20 de Maio de 2020 e de 2 de Junho de 2021 são válidos para a nova data, não havendo a necessidade de troca. Já os preços vão dos 69€ aos 1029€ e estão à venda no site da Ticketline.

+ Time Out Lisboa volta às edições em papel

+ Maioria quer viajar assim que possível (e está de olho nos Açores)

+ Concertos Santa Casa Portugal Ao Vivo têm novas datas