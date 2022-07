H20 gratuita para todos. A EPAL volta a ter Pátio da Água

A partir desta terça-feira, dia 19, e durante os meses de Verão, vai voltar a ser possível beber um copo de água da torneira, simples ou aromatizada com frutas e ervas aromáticas, de forma completamente gratuita, em Lisboa.

O Pátio da Água — uma iniciativa da EPAL, desenvolvida em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Lisboa E-Nova — regressa ao n.º 14 da Avenida da Liberdade, depois de dois anos de ausência pandémica, para promover e sensibilizar para a qualidade e consumo da água da torneira.

O evento de lançamento deste espaço está marcado para as 17.00 e vai contar com a presença de Carolina Patrocínio e de Gonçalo Uva, embaixadores do Pátio da Água, e também de Catarina Barreiros, do projecto ambiental Do-Zero.

Avenida da Liberdade, 14 (Avenida da Liberdade). 17.00

