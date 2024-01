Há 16 hectares intocados em Monsanto que pode visitar este sábado

Nos 900 hectares do Parque Florestal de Monsanto, há 16 que são vedados ao público e albergam uma lagoa artificial, uma mina de água, uma torre de vigia, uma fito-ETAR, um observatório de aves, um centro de recuperação de animais silvestres (o CRAS) e uma enorme diversidade de fauna e flora. Criado em 1993 como espaço geográfico-biológico representativo do parque e que contribuísse para a formação ambiental dos visitantes, o Espaço da Biodiversidade é um misto de santuário de natureza e de campo de experiências dos investigadores, que ali ensaiam modelos que poderão vir a replicar no parque florestal. Foi com experiências que se construiu o actual parque, ao longo dos 89 anos que já conta.

Logo à entrada, o verde do denso tapete de musgo que cobre os caminhos atesta o quão intocada é esta área dedicada à conservação da natureza e da biodiversidade. O guia pede para nos mantermos nos caminhos para não destruirmos flora que nem imaginamos que lá está, como minúsculos cogumelos, por exemplo.

HGS | Vista do cimo da torre de vigia

Durante a visita ficamos a saber como a árida Serra de Monsanto foi transformada no enorme e praticamente auto-sustentável parque florestal que hoje temos, enquanto percorremos e ficamos a conhecer as várias áreas do Espaço da Biodiversidade. A excepção é o Centro de Recuperação de Animais Silvestres, que só se vê de fora, uma vez que os animais que ali estão devem ter o mínimo de contacto com humanos para poderem ser devolvidos à natureza e conseguirem sobreviver sozinhos, como explicou um técnico do centro numa visita anterior. Em funcionamento desde 1997, o CRAS recebe por ano cerca de 1800 animais (que podem ir de aves de rapina a cobras ou raposas) e tem habitualmente cerca de 300 em recuperação nas suas instalações.

As visitas ao Espaço da Biodiversidade abertas ao público em geral não são frequentes, pelo que é de não perder esta, no próximo sábado, 13 de Janeiro, em duas sessões: 10.00 e 16.00. A participação é gratuita mas sujeita a marcação, através do email monsanto.inscricoes@cm-lisboa.pt.

