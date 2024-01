Olhe para o Google Maps: já lá andam os autocarros da Carris Metropolitana

Já é possível saber o tempo que falta para o autocarro chegar, acompanhando, em tempo real, as operações da Carris Metropolitana através das aplicações do Google Maps, Moovit, CityMapper ou navegante (as mais utilizadas neste âmbito). Para quem não recorre a aplicações, também é possível seguir os percursos dos autocarros em tempo real através do site da marca.

Em causa estão mais de 1700 autocarros e 12 mil paragens da Área Metropolitana de Lisboa, numa operação que "demonstra o esforço que a Carris Metropolitana tem feito em aproximar o serviço dos seus quase 600 mil passageiros diários", sublinha em comunicado a Transportes Metropolitanos de Lisboa. Note-se que, durante o ano de 2023, a empresa experimentou disponibilizar os horários planeados de todos os seus autocarros, pelo que o passo seguinte foi transmitir os horários em tempo real.

A Carris Metropolitana é uma marca criada pela empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa, que entrou em funcionamento a 1 de Janeiro de 2023 e sob a qual operam os serviços rodoviários municipais e intermunicipais de 15 dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (Barreiro, Lisboa e Cascais mantêm a operação com as suas marcas próprias, a TCB, a Carris e a MobiCascais).

