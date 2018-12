Há 19 novas Lojas com História em Lisboa

A última reunião de Câmara engordou o programa municipal Lojas com História com mais 19 estabelecimentos comerciais. Entre eles conta-se a centenária Alfaiataria Piccadilly e a livraria Bertrand, distinguida pelo Guinness World Records como a mais antiga do mundo.

O Centro Antiquário do Alecrim e a Livraria Trindade, lado a lado na Rua do Alecrim, evitam assim o encerramento outrora anunciado, através de uma notificação de que os seus contratos de arrendamento não seriam renovados. Estas duas lojas (bem como as restantes classificadas) enquadram-se agora numa alteração feita à Lei das Rendas, que estabelece uma moratória de cinco ou dez anos, durante os quais o contrato de arrendamento não pode ser denunciado pelos senhorios.

Esta iniciativa de apoio ao comércio tradicional alfacinha inclui apoio financeiro à preservação, modernização e promoção destes lugares. Para além do espaço digital, onde pode descobrir mais sobre todas as lojas já distinguidas, foi lançado um livro em 2017, com o selo da Tinta-da-China, que é um roteiro ilustrado pelas moradas centenárias da cidade, para folhear com atenção.

Conheça a lista completa (por ordem alfabética) das novas lojas:

Adriano Coelho (retrosaria)

Alexandre Bento (retrosaria)

Alfaiataria Piccadilly (alfaiate)

Alfredo, Oliveira e Acácio (barbearia)

Armazém das Malhas (loja de roupa)

Bertrand (livraria)

Carlos Guerreiro (tipografia)

Centro Antiquário do Alecrim (livraria)

Churrasco (restaurante)

R. da Silva (retrosaria)

Lemos (casa de ferragens)

Livraria Trindade (alfarrabista)

Lourenço & Santos (loja de roupa)

Mário Ramos (retrosaria)

Manuscrito Histórico (antiguidades)

Moderna (barbearia)

O Polícia (restaurante)

Sinfonia (loja de discos)

Xafarix (bar)

+ Lojas históricas em Lisboa: velhas, mas boas