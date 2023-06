Há cortes de trânsito este sábado para a corrida na Marginal

A Marginal à Noite, uma das iniciativas desportivas mais emblemáticas do concelho de Oeiras, está de regresso já no próximo sábado, 17 de Junho. A corrida, organizada pela autarquia, terá como ponto de partida e de chegada a praia de Santo Amaro de Oeiras, num percurso de aproximadamente oito quilómetros. É por isso que, como previsto, vão realizar-se cortes ao trânsito, quer na Avenida quer em arruamentos próximos.

A prova nocturna começa às 21.30, com partidas desfasadas, e os participantes vão poder correr com ou sem chip, dependendo se querem ou não obter classificação e tempo de prova – o tempo limite para a terminar é de duas horas. As inscrições já fecharam, mas é possível apoiar os atletas. Só não se esqueça dos cortes ao trânsito.

Além do encerramento ao trânsito automóvel na Avenida Marginal, onde se vai realizar a corrida, em ambos os sentidos, entre as 19.00 e as 00.30, também a Rua José Diogo da Silva – que liga o Jardim Municipal de Oeiras à Avenida – estará cortada ao trânsito a partir das 18.00, o parque de estacionamento da Nave Visionista estará encerrado entre as 06.00 e as 00.30 e todos os estacionamentos contíguos à Avenida Marginal estarão interditados a partir das 17.00.

Para mais informações, o melhor é consultar o site do evento. A iniciativa decorre no âmbito das Festas de Oeiras, que terminam no dia seguinte, 18 de Junho, com um concerto de Richie Campbell, às 22.00, no Jardim Municipal de Oeiras.

Avenida Marginal. Sáb 17. 21.30. Grátis

